Украина получит от Испании и Хорватии финансовую помощь на разминирование

Хорватия и Испания вместе выделят 6,5 млн евро на гуманитарное разминирование Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра экономики Украины Юлии Свириденко .

Об этом было объявлено во время Международной конференции доноров по гуманитарному разминированию в Украине, которая проходит в Хорватии.

На мероприятие собрались представители более 40 стран - министры обороны и иностранных дел, послы и руководители иностранных организаций. Украинскую делегацию возглавляет Юлия Свириденко.

"Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что завтра правительство этой страны одобрит помощь в размере 5 миллионов евро на гуманитарное разминирование в Украине", - сказала Свириденко.

Также министр иностранных дел Европейского союза и сотрудничества Испании объявил, что его страна предоставит 1,5 миллиона евро на поддержку гуманитарного разминирования в Украине.

"Я благодарна нашим партнерам за поддержку, ведь гуманитарное разминирование - одно из условий восстановления и дальнейшего экономического роста нашей страны", - добавила она.

Разминирование Украины

Ранее сообщалось, что министр экономики Украины Юлия Свириденко и премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере разминирования.

Сегодня Норвегия объявила о выделении финансовой помощи для разминирования Украины. Речь идет о 18,5 млн. долларов.

В конце сентября Швейцария утвердила пакет в размере 110 млн долларов на разминирование Украины. Они будут предоставлены в период с 2024 по 2027 год.