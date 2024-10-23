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Україна отримає від Франції три літаки Mirage 2000 на початку 2025 року, - ЗМІ

Фото: французький літак Mirage 2000 (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Франція вирішила поставити в Україну першу партію з трьох літаків Mirage 2000-5. Вони будуть озброєні крилатими ракетами SСALP і бомбами AASM.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Tribune.

"Франція поставить Україні три Mirage 2000-5 в першому кварталі 2025 року. Ця цифра досі не була оголошена ні Єлисейським дворцем, ні Міністерством збройних сил", - ппише видання.

Ці літаки Mirage 2000, які Париж має намір поставити в Україну, будуть доставлені в першому кварталі 2025 року.

Mirage 2000 для України

Mirage 2000 - французький багатоцільовий одномоторний реактивний винищувач четвертого покоління з низькорозташованим трикутним крилом, який в 1970-х роках розробила компанія Dassault Aviation. Основний бойовий літак повітряних сил Франції, прийнятий на озброєння армій декількох країн Азії, Європи і Латинської Америки.

Всього збудовано понад 600 літаків. Виробничу лінію Mirage 2000 зупинили у 2007 році після постачання останнього літака. Останній Mirage 2000 відправили Греції 23 листопада 2007 року. ПС Франції здійснюють заміну літака Mirage 2000 багатоцільовим винищувачем Dassault Rafale, прийнятим на озброєння 27 червня 2006 року.

Нещодавно повідомлялось, що Україна найближчими місяцями отримає від Франції літаки Mirage 2000. Перші борти будуть надані вже на початку 2025 року.

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