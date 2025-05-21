Україна отримає від Франції шість безпілотних систем для розмінування: що відомо

Фото: Milrem Robotics передасть Україні шість безпілотних систем для розмінування (wikimedia.org)

Milrem Robotics передасть Україні шість безпілотних систем для розмінування. Техніку передадуть ДСНС за підтримки уряду Франції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Milrem Robotics.

Компанія Milrem Robotics, один із світових лідерів у розробці робототехніки та автономних систем, передасть французькій CNIM Systеmes Industriels шість безпілотних транспортних засобів THeMIS. Вони будуть інтегровані із системами очищення маршрутів і доставлені в Україну. Системи передадуть Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) для швидкого та безпечного очищення територій від вибухонебезпечних предметів. ROCUS розроблена на базі платформи THeMIS та оснащена спеціалізованим навантаженням для очищення маршрутів, адаптованим CNIM Systèmes Industriels. Безпілотники дозволяють дистанційно перевіряти, підтверджувати і нейтралізувати загрози, що значно підвищує безпеку саперів. Системи ROCUS допоможуть ДСНС забезпечити безпечний рух цивільного населення, захистити довкілля, відродити сільське господарство та сприяти відбудові житлових районів. Нові шість безпілотників приєднаються до перших семи систем ROCUS, які розгорнули в Україні у 2022 році. Загалом у країні вже використовується 15 систем від Milrem Robotics.