ua en ru
Ср, 21 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Украина получит от Франции шесть беспилотных систем для разминирования: что известно

Среда 21 мая 2025 11:46
UA EN RU
Украина получит от Франции шесть беспилотных систем для разминирования: что известно Фото: Milrem Robotics передаст Украине шесть беспилотных систем для разминирования (wikimedia.org)
Автор: Владислава Ткаченко

Milrem Robotics передаст Украине шесть беспилотных систем для разминирования. Технику передадут ГСЧС при поддержке правительства Франции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Milrem Robotics.

Компания Milrem Robotics, один из мировых лидеров в разработке робототехники и автономных систем, передаст французской CNIM Systеmes Industriels шесть беспилотных транспортных средств THeMIS.

Они будут интегрированы с системами очистки маршрутов и доставлены в Украину.

Системы передадут Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) для быстрой и безопасной очистки территорий от взрывоопасных предметов.

ROCUS разработана на базе платформы THeMIS и оснащена специализированной нагрузкой для очистки маршрутов, адаптированной CNIM Systèmes Industriels.

Беспилотники позволяют дистанционно проверять, подтверждать и нейтрализовать угрозы, что значительно повышает безопасность саперов.

Системы ROCUS помогут ГСЧС обеспечить безопасное движение гражданского населения, защитить окружающую среду, возродить сельское хозяйство и способствовать восстановлению жилых районов.

Новые шесть беспилотников присоединятся к первым семи системам ROCUS, которые развернули в Украине в 2022 году. Всего в стране уже используется 15 систем от Milrem Robotics.

Помощь Франции

Стоит отметить, что сейчас Франция является одним из ключевых партнеров Украины. Страна предоставляет украинской армии военную помощь, в частности, передала артиллерию, самолеты Mirage 2000, бронированные машины, боеприпасы, дальнобойные ракеты, средства ПВО и другое вооружение.

Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон первым предложил идею рассмотреть возможность размещения в Украине миротворческого контингента.

Также Франция поддерживает евроинтеграцию Украины и путь в НАТО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция Война в Украине
NEWS
РФ ударила ракетой по стрельбищу в Сумской области: погибли 6 военных, есть раненые
РФ ударила ракетой по стрельбищу в Сумской области: погибли 6 военных, есть раненые
DAILY
Эта война завершится поражением России — поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Эта война завершится поражением России — поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич