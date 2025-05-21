Украина получит от Франции шесть беспилотных систем для разминирования: что известно

Milrem Robotics передаст Украине шесть беспилотных систем для разминирования. Технику передадут ГСЧС при поддержке правительства Франции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Milrem Robotics .

Новые шесть беспилотников присоединятся к первым семи системам ROCUS, которые развернули в Украине в 2022 году. Всего в стране уже используется 15 систем от Milrem Robotics.

Беспилотники позволяют дистанционно проверять, подтверждать и нейтрализовать угрозы, что значительно повышает безопасность саперов.

ROCUS разработана на базе платформы THeMIS и оснащена специализированной нагрузкой для очистки маршрутов, адаптированной CNIM Systèmes Industriels.

Системы передадут Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) для быстрой и безопасной очистки территорий от взрывоопасных предметов.

Они будут интегрированы с системами очистки маршрутов и доставлены в Украину.

Компания Milrem Robotics, один из мировых лидеров в разработке робототехники и автономных систем, передаст французской CNIM Systеmes Industriels шесть беспилотных транспортных средств THeMIS.

Помощь Франции

Стоит отметить, что сейчас Франция является одним из ключевых партнеров Украины. Страна предоставляет украинской армии военную помощь, в частности, передала артиллерию, самолеты Mirage 2000, бронированные машины, боеприпасы, дальнобойные ракеты, средства ПВО и другое вооружение.

Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон первым предложил идею рассмотреть возможность размещения в Украине миротворческого контингента.

Также Франция поддерживает евроинтеграцию Украины и путь в НАТО.

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