Украина получит от Франции шесть беспилотных систем для разминирования: что известно
Milrem Robotics передаст Украине шесть беспилотных систем для разминирования. Технику передадут ГСЧС при поддержке правительства Франции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Milrem Robotics.
Компания Milrem Robotics, один из мировых лидеров в разработке робототехники и автономных систем, передаст французской CNIM Systеmes Industriels шесть беспилотных транспортных средств THeMIS.
Они будут интегрированы с системами очистки маршрутов и доставлены в Украину.
Системы передадут Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) для быстрой и безопасной очистки территорий от взрывоопасных предметов.
ROCUS разработана на базе платформы THeMIS и оснащена специализированной нагрузкой для очистки маршрутов, адаптированной CNIM Systèmes Industriels.
Беспилотники позволяют дистанционно проверять, подтверждать и нейтрализовать угрозы, что значительно повышает безопасность саперов.
Системы ROCUS помогут ГСЧС обеспечить безопасное движение гражданского населения, защитить окружающую среду, возродить сельское хозяйство и способствовать восстановлению жилых районов.
Новые шесть беспилотников присоединятся к первым семи системам ROCUS, которые развернули в Украине в 2022 году. Всего в стране уже используется 15 систем от Milrem Robotics.
Помощь Франции
Стоит отметить, что сейчас Франция является одним из ключевых партнеров Украины. Страна предоставляет украинской армии военную помощь, в частности, передала артиллерию, самолеты Mirage 2000, бронированные машины, боеприпасы, дальнобойные ракеты, средства ПВО и другое вооружение.
Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон первым предложил идею рассмотреть возможность размещения в Украине миротворческого контингента.
Также Франция поддерживает евроинтеграцию Украины и путь в НАТО.
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