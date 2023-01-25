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Україна отримає від Європи 80 Leopard, німецькі танки надійдуть у березні, - Spiegel

Фото: Україні може отримати від Європи 80 танків Leopard (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Європейські країни планують надати Україні 80 танків Leopard. При цьому німецькі танки надійдуть на озброєння ЗСУ до кінця березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Німецьке видання зазначає, що загалом Європа планує передати Україні два батальйони сучасних танків, у кожному з яких буде по 40 одиниць. Ще один батальйон з танків готує США.

"Відповідно, німці беруть участь (у коаліції - ред.) з ротою танків Leopard 2A6 у батальйоні, в який, як кажуть, фіни, іспанці та голландці також вносять танки цієї моделі. Поляки та норвежці збирають другий батальйон "Леопардів" типу 2А4. Повідомляється, що третій батальйон прибуде з США з приблизно 30 основними бойовими танками M1 Abrams, хоча офіційно про це ще не було оголошено", - зазначає видання.

Нагадаємо, Німеччина сьогодні заявила, що передасть Україні 14 танків, а також дозволяє реекспорт танків іншим країнам.

Уряд Німеччини зазначав, що хоче у рамках коаліції зібрати для України два танкові батальйони, а навчання для ЗСУ повинно початися найближчим часом.

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