RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина получит от Европы 80 Leopard, немецкие танки поступят в марте, - Spiegel

Фото: Украина может получить от Европы 80 танков Leopard (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Европейские страны планируют предоставить Украине 80 танков Leopard. При этом немецкие танки поступят на вооружение ВСУ до конца марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Немецкое издание отмечает, что в общей сложности Европа планирует передать Украине два батальона современных танков, в каждом из которых будет по 40 единиц. Еще один батальон по танкам готовит США.

"Соответственно, немцы принимают участие (в коалиции - ред.) с ротой танков Leopard 2A6 в батальоне, в который, как говорится, финны, испанцы и голландцы также вносят танки этой модели. Поляки и норвежцы собирают второй батальон "Леопардов" типа 2А4. Сообщается, что третий батальон прибудет из США с около 30 основными боевыми танками M1 Abrams, хотя официально об этом еще не было объявлено", - отмечает издание.

Напомним, Германия сегодня заявила, что передаст Украине 14 танков, а также разрешает реэкспорт танков другим странам.

Правительство Германии отмечало, что хочет в рамках коалиции собрать для Украины два танковых батальона, а обучение для ВСУ должно начаться в ближайшее время.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Военная помощьВойна в Украине