Україна отримає від ЄБРР 300 млн євро на відновлення енергетики

Європейський банк реконструкції та розвитку надасть Україні 300 млн євро для ремонту пошкоджених від російських атак енергетичних об'єктів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля у Telegram.
За словами Шмигаля, надання Україні 300 млн євро передбачено меморандумом про взаєморозуміння, який він підписав з президентом ЄБРР Оділь Рено-Бассо.
"Кошти підуть державним енергетичним компаніям на відновлення генеруючих потужностей та інфраструктури, а також на будівництво нової децентралізованої генерації", - уточнив глава уряду.
Він додав, що такі кошти допоможуть забезпечити стабільне та безперебійне електропостачання по всій території України.
Шмигаль нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення росіян ЄБРР передав Україні 4 млрд євро фінансування.
Нагадаємо, що російські окупанти останні кілька місяців прицільно атакують українські об'єкти енергетичної інфраструктури.
На цьому фоні ситуація з електропостачанням у країні продовжує залишатись складною. По всій Україні останні дні запроваджують графіки відключень світла.
Ще вчора, 4 червня, гендиректор YASNO Сергій Коваленко закликав українців не включати кондиціонери, оскільки є загроза, що критична інфраструктура залишиться без світла.
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