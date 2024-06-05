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Україна отримає від ЄБРР 300 млн євро на відновлення енергетики

Фото: президент ЄБРР Оділь Рено-Бассо та прем'єр України Денис Шмигаль (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Іван Носальський

Європейський банк реконструкції та розвитку надасть Україні 300 млн євро для ремонту пошкоджених від російських атак енергетичних об'єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля у Telegram.

За словами Шмигаля, надання Україні 300 млн євро передбачено меморандумом про взаєморозуміння, який він підписав з президентом ЄБРР Оділь Рено-Бассо.

"Кошти підуть державним енергетичним компаніям на відновлення генеруючих потужностей та інфраструктури, а також на будівництво нової децентралізованої генерації", - уточнив глава уряду.

Він додав, що такі кошти допоможуть забезпечити стабільне та безперебійне електропостачання по всій території України.

Шмигаль нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення росіян ЄБРР передав Україні 4 млрд євро фінансування.

Удари з енергетики

Нагадаємо, що російські окупанти останні кілька місяців прицільно атакують українські об'єкти енергетичної інфраструктури.

На цьому фоні ситуація з електропостачанням у країні продовжує залишатись складною. По всій Україні останні дні запроваджують графіки відключень світла.

Ще вчора, 4 червня, гендиректор YASNO Сергій Коваленко закликав українців не включати кондиціонери, оскільки є загроза, що критична інфраструктура залишиться без світла.

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ЄБРРДенис ШмигальЕлектроенергіяДопомога Україні