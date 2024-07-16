Україна отримає від ЄБРР 200 мільйонів євро: куди спрямують кошти

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надасть Україні 200 мільйонів євро. Кошти виділяються на підтримку НАК "Нафтогаз України" у створенні стратегічних резервів природного газу і підтримку енергетичної безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів України .

Глава Мінфіну Сергій Марченко та Керуючий директор ЄБРР у справах України та Молдови Арвід Тюркнер у вівторок, 16 липня, підписали відповідний договір гарантії.

За словами українського міністра, сьогоднішнє підписання "є важливим кроком для посилення енергетичної стабільності України в умовах війни". Він додав, що ЄБРР "є лідером у підтримці ініціатив для забезпечення стабільності функціонування енергетичного сектору України"

Також сторони провели робочу зустріч щодо стану реалізації спільних проєктів та подальших пріоритетів співпраці.

В Мінфіні зазначили, що станом на сьогодні на стадії реалізації в державному секторі знаходиться десять спільних з ЄБРР проєктів загальним обсягом 2,1 мільярда євро.

Як заявив Марченко, завдяки тісній співпраці з ЄБРР українська сторона впроваджує проєкти в енергетичному секторі, забезпечує підтримку "ліквідності ключових підприємств державного сектору економіки, відбудову інфраструктури та роботу бізнесу у приватному секторі".

Допомога від ЄБРР для України

Загалом з початку широкомасштабного вторгнення РФ допомога ЄБРР для України у всіх напрямах сягнула майже 4 млрд євро.

Як розповіли в міністерстві, Банк планує продовжувати інвестувати в Україну від 1,5 до 2 млрд євро щорічно.

Нагадаємо, раніше у червні президент ЄБРР Оділь Рено-Бассо заявила, що банк вивчає можливість збільшення підтримки, щоб допомогти Україні подолати критичну нестачу електроенергії у міру наближення третьої зими воєнного часу.