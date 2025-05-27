Україна отримає від Британії 3 млрд доларів за рахунок активів Росії: куди підуть кошти

Протягом 2025 - 2026 років України отримає від Британії 3 млрд доларів від надприбутку з російських активів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України .

Як пише відомство, перший заступник міністра оборони Сергій Боєв, заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Давид Алоян й директор Управління залучення та застосування стратегічних спроможностей Міноборони Британії Анна-Лі Райлі підписали проєктну домовленість щодо використання надприбутків від заморожених російських активів у межах ініціативи Extraordinary Revenue Acceleration (ERA).

Відповідно до домовленості, протягом 2025 - 2026 років Україна отримає 3 млрд доларів, які будуть спрямовані на:

закупівлю оборонної продукції іноземного виробництва;

ремонт та обслуговування військової техніки;

реалізацію спільних проєктів за участі українських та міжнародних оборонних компаній;

закупівлю інших критично важливих матеріалів, включно з продукцією українського виробництва.

Як відзначив Алоян, залучення надприбутків від заморожених активів стане підсиленням для виробничих та ремонтних потужностей українського оборонно-промислового комплексу (ОПК).