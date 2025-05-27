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Україна отримає від Британії 3 млрд доларів за рахунок активів Росії: куди підуть кошти

Вівторок 27 травня 2025 12:22
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Україна отримає від Британії 3 млрд доларів за рахунок активів Росії: куди підуть кошти Фото: Україна отримає від Британії 3 млрд доларів за рахунок активів Росії (mod.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом 2025 - 2026 років України отримає від Британії 3 млрд доларів від надприбутку з російських активів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Як пише відомство, перший заступник міністра оборони Сергій Боєв, заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Давид Алоян й директор Управління залучення та застосування стратегічних спроможностей Міноборони Британії Анна-Лі Райлі підписали проєктну домовленість щодо використання надприбутків від заморожених російських активів у межах ініціативи Extraordinary Revenue Acceleration (ERA).

Відповідно до домовленості, протягом 2025 - 2026 років Україна отримає 3 млрд доларів, які будуть спрямовані на:

  • закупівлю оборонної продукції іноземного виробництва;
  • ремонт та обслуговування військової техніки;
  • реалізацію спільних проєктів за участі українських та міжнародних оборонних компаній;
  • закупівлю інших критично важливих матеріалів, включно з продукцією українського виробництва.

Як відзначив Алоян, залучення надприбутків від заморожених активів стане підсиленням для виробничих та ремонтних потужностей українського оборонно-промислового комплексу (ОПК).

Заморожені кошти Росії

Після повномасштабного вторгнення країни Заходу заморозили близько 300 мільярдів доларів російських державних активів, більша частина яких зберігається в європейських фінансових установах, зокрема в Бельгії.

Захід обговорює використання доходів від цих активів - або навіть самих коштів - для підтримки України, зокрема на її відбудову.

Нещодавно стало відомо, що Європейський союз (ЄС) найближчими тижнями виділить близько мільярда доларів за рахунок надзвичайних прибутків від заморожених російських активів.

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