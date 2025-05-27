Украина получит от Британии 3 млрд долларов за счет активов России: куда пойдут средства

В течение 2025 - 2026 годов Украина получит от Британии 3 млрд долларов от сверхприбыли с российских активов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины .

Как пишет ведомство, первый заместитель министра обороны Сергей Боев, заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Давид Алоян и директор Управления привлечения и применения стратегических возможностей Минобороны Великобритании Анна-Ли Райли подписали проектную договоренность по использованию сверхприбылей от замороженных российских активов в рамках инициативы Extraordinary Revenue Acceleration (ERA).

Согласно договоренности, в течение 2025 - 2026 годов Украина получит 3 млрд долларов, которые будут направлены на:

закупку оборонной продукции иностранного производства;

ремонт и обслуживание военной техники;

реализацию совместных проектов с участием украинских и международных оборонных компаний;

закупку других критически важных материалов, включая продукцию украинского производства.

Как отметил Алоян, привлечение сверхприбылей от замороженных активов станет усилением для производственных и ремонтных мощностей украинского оборонно-промышленного комплекса (ОПК).