Украина получит от Британии 3 млрд долларов за счет активов России: куда пойдут средства
В течение 2025 - 2026 годов Украина получит от Британии 3 млрд долларов от сверхприбыли с российских активов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Как пишет ведомство, первый заместитель министра обороны Сергей Боев, заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Давид Алоян и директор Управления привлечения и применения стратегических возможностей Минобороны Великобритании Анна-Ли Райли подписали проектную договоренность по использованию сверхприбылей от замороженных российских активов в рамках инициативы Extraordinary Revenue Acceleration (ERA).
Согласно договоренности, в течение 2025 - 2026 годов Украина получит 3 млрд долларов, которые будут направлены на:
- закупку оборонной продукции иностранного производства;
- ремонт и обслуживание военной техники;
- реализацию совместных проектов с участием украинских и международных оборонных компаний;
- закупку других критически важных материалов, включая продукцию украинского производства.
Как отметил Алоян, привлечение сверхприбылей от замороженных активов станет усилением для производственных и ремонтных мощностей украинского оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
Замороженные средства России
После полномасштабного вторжения страны Запада заморозили около 300 миллиардов долларов российских государственных активов, большая часть которых хранится в европейских финансовых учреждениях, в частности в Бельгии.
Запад обсуждает использование доходов от этих активов - или даже самих средств - для поддержки Украины, в частности на ее восстановление.
Недавно стало известно, что Европейский союз (ЕС) в ближайшие недели выделит около миллиарда долларов за счет чрезвычайных доходов от замороженных российских активов.
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