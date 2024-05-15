Україна отримає від Австралії швидкісні катери: що відомо

"Знаходячись у Хобарті, крім проведення переговорів у Тасманському клубі та Королівському інституті об'єднаних служб, я також зміг оглянути човни, які виробляються для України на інноваційній компанії Tassie Sentinel", - розповів посол.

За його словами, вони увійшли до останнього пакету допомоги уряду Австралії для України.

Що відомо про катери?

Sentinel 830R RHIB - це сучасні катери. Простими словами це надувні човни з жорстким корпусом, що виготовляються компанією Sentinel Boats.

"Очікується, що швидкість і маневреність платформи 830R використовуватимуться в різних профілях місій, від річкових операцій на складних водних шляхах України до операцій з посадки на борт у відкритому морі", - йдеться у повідомленні прес-служби компанії.

За словами посла, ці катери будуть використовуватися підрозділами спеціальних операцій для виконання різних десантних місій і завдань.

"Вони швидкі, вони довговічні, і вони будуть дуже зручними та корисними для будь-яких завдань, які нам потрібні", - зазначив Мірошниченко.