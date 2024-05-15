Україна отримає від Австралії швидкісні катери: що відомо

Австралія передасть Україні швидкісні катери Sentinel 830R RHIB. Вони увійдуть до нового пакета допомоги Києву на 100 млн доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter посла України в Австралії Василя Мірошниченка та Facebook компанії Sentinel Boats.
"Знаходячись у Хобарті, крім проведення переговорів у Тасманському клубі та Королівському інституті об'єднаних служб, я також зміг оглянути човни, які виробляються для України на інноваційній компанії Tassie Sentinel", - розповів посол.
За його словами, вони увійшли до останнього пакету допомоги уряду Австралії для України.
Sentinel 830R RHIB - це сучасні катери. Простими словами це надувні човни з жорстким корпусом, що виготовляються компанією Sentinel Boats.
"Очікується, що швидкість і маневреність платформи 830R використовуватимуться в різних профілях місій, від річкових операцій на складних водних шляхах України до операцій з посадки на борт у відкритому морі", - йдеться у повідомленні прес-служби компанії.
За словами посла, ці катери будуть використовуватися підрозділами спеціальних операцій для виконання різних десантних місій і завдань.
"Вони швидкі, вони довговічні, і вони будуть дуже зручними та корисними для будь-яких завдань, які нам потрібні", - зазначив Мірошниченко.
Наприкінці квітня 2024 року стало відомо, що Австралія виділить для України новий пакет військової допомоги на 100 млн доларів.
Як розповідав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, половина цієї суми буде спрямована на велику партію ПЗРК RBS 70 NG. Понад 30 млн доларів - на безпілотники в рамках "коаліції дронів", а решта суми - на інші військові потреби. Крім того, Австралія передасть Україні боєприпаси класу "повітря-земля".
Загалом підтримка Австралією України на кінець квітня 2024 року склала понад 655 млн доларів, з них 540 млн доларів - це саме військова допомога.
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