Україна отримає важливу роль у новій оборонній групі ЄС

Наступного тижня Євросоюз запустить робочу групу високого рівня з питань оборони, до якої також увійдуть представники України та Британії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента Укрінформу . Рішення оголосила висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас за підсумками неформальної зустрічі міністрів оборони ЄС в Ірландії.

Хто увійде до складу групи

"Наступного тижня я створю нову групу високого рівня з питань оборони, до складу якої увійдуть високопоставлені політичні та військові лідери з кількох країн ЄС, а також з Великої Британії та України", - заявила Каллас.

Конкретні імена представників України назвуть на церемонії запуску групи наступного тижня - за словами Каллас, до участі виявили великий інтерес різні сторони, зокрема надходять ідеї щодо підвищення обороноздатності і від приватного сектору.

Навіщо створюють групу

Каллас наголосила: хоча Європа інвестує в оборону більше, ніж будь-коли, самі лише видатки не гарантують успіху.

"Ми не були достатньо швидкими, щоб заповнити виявлені нами прогалини в конвенційній силі Європи у межах НАТО. Мета полягає в тому, щоб деякі з найяскравіших умів у сфері безпеки та оборони зібралися разом і дійсно запропонували нестандартні рішення щодо того, як ми можемо бути швидшими у заповненні цих прогалин. І як ми можемо бути ефективнішими, особливо зараз, коли загроза безпеці в Європі стала набагато реальнішою", - сказала вона.