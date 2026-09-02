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Україна отримає важливу роль у новій оборонній групі ЄС

05:11 02.09.2026 Ср
2 хв
Мета - знайти нестандартні рішення там, де Європа не встигає
aimg Катерина Коваль
Україна отримає важливу роль у новій оборонній групі ЄС Фото: висока представниця ЄС з закордонних справ Кая Каллас (Getty Images)
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Наступного тижня Євросоюз запустить робочу групу високого рівня з питань оборони, до якої також увійдуть представники України та Британії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента Укрінформу. Рішення оголосила висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас за підсумками неформальної зустрічі міністрів оборони ЄС в Ірландії.

Хто увійде до складу групи

"Наступного тижня я створю нову групу високого рівня з питань оборони, до складу якої увійдуть високопоставлені політичні та військові лідери з кількох країн ЄС, а також з Великої Британії та України", - заявила Каллас.

Конкретні імена представників України назвуть на церемонії запуску групи наступного тижня - за словами Каллас, до участі виявили великий інтерес різні сторони, зокрема надходять ідеї щодо підвищення обороноздатності і від приватного сектору.

Навіщо створюють групу

Каллас наголосила: хоча Європа інвестує в оборону більше, ніж будь-коли, самі лише видатки не гарантують успіху.

"Ми не були достатньо швидкими, щоб заповнити виявлені нами прогалини в конвенційній силі Європи у межах НАТО. Мета полягає в тому, щоб деякі з найяскравіших умів у сфері безпеки та оборони зібралися разом і дійсно запропонували нестандартні рішення щодо того, як ми можемо бути швидшими у заповненні цих прогалин. І як ми можемо бути ефективнішими, особливо зараз, коли загроза безпеці в Європі стала набагато реальнішою", - сказала вона.

Про підтримку України з боку Каллас та ЄС РБК-Україна писало неодноразово. Того ж дня очільниця дипломатії ЄС закликала передати Україні ракети-перехоплювачі з терміном зберігання, що незабаром спливає, - на тлі посилення російських атак.

Раніше, на початку серпня, ЄС також посилював санкційний тиск на Росію - 7 серпня країни Євросоюзу узгодили нові обмеження проти п'яти представників російського військово-промислового комплексу.

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