Україна отримає шість радарів TRML-4D: для чого вони потрібні

Як розповіли у компанії, замовником радарів Міністерство оборони України. При цьому оплата за них буде здійснена урядом Німеччини в рамках військової допомоги.

Вартість закупівлі шести радарів TRML-4D становить понад 100 мільйонів євро.

Радари будуть доставлені в Україну вже у цьому році.

Нові РЛС будуть поставлені до України цього року. TRML-4D необхідні для посилення можливостей протиповітряної оборони країни.

TRML-4D - це радари середньої дальності C-діапазону сімейства TRML, які були розроблені у 2018 році. Радар може виявляти, відстежувати і класифікувати різні типи повітряних цілей - крилаті ракети, а також літаки і гелікоптери, які маневрують або летять на малих висотах.

TRML-4D може виявляти до 1500 цілей у радіусі 250 кілометрів.

Він оснащений фазованою антенною решіткою з електронним скануванням на основі приймально-передаючих модулів з нітриду галію.

Особливістю радара є те, що він може працювати самостійно та виявляти таким чином повітряні цілі. TRML-4D може взаємодіяти із системами ППО IRIS-T.

TRML-4D в Україні

Перші такі радари Україна отримала ще у жовтні 2022 року. А ось у квітні 2024 року німецький уряд заявив, що Україні передано один TRML-4D в межах чергового пакета військової допомоги - однак це може бути радар, який був замовлений ще у 2023 році.

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