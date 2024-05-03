Украина получит шесть радаров TRML-4D: для чего они нужны

Как рассказали в компании, заказчиком радаров Министерство обороны Украины. При этом оплата за них будет произведена правительством Германии в рамках военной помощи.

Стоимость закупки шести радаров TRML-4D составляет более 100 миллионов евро.

Радары будут доставлены в Украину уже в этом году.

Новые РЛС будут поставлены в Украину в этом году. TRML-4D необходим для усиления возможностей противовоздушной обороны страны.

TRML-4D – это радары средней дальности C-диапазона семейства TRML, разработанные в 2018 году. Радар может обнаруживать, отслеживать и классифицировать различные типы воздушных целей – крылатые ракеты, а также самолеты и вертолеты, которые маневрируют или летят на малых высотах.

TRML-4D может обнаруживать до 1500 целей в радиусе 250 км.

Он оснащен фазированной антенной решеткой с электронным сканированием на основе приемопередающих модулей из нитрида галлия.

Особенностью радара является то, что он может работать самостоятельно и таким образом обнаруживать воздушные цели. TRML-4D может взаимодействовать с системами ПВО IRIS-T.

TRML-4D в Украине.

Первые такие радары Украина получила еще в октябре 2022 года. А вот в апреле 2024 года немецкое правительство заявило, что Украине передан один TRML-4D в рамках очередного пакета военной помощи – однако это может быть радар, который был заказан еще в 2023 году.

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