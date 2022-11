Україна отримає ракетні комплекси Hawk та Avenger: що про них відомо

Скільки систем Hawk отримає Україна

Сьогодні міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що Україна отримає ще два комплекси. За її словами, про додаткові поставки попросили партнери з НАТО.

"Ми твердо віддані Україні, тому що розуміємо, що вона реалізує своє законне право на оборону, ставши жертвою вторгнення та жорстокої війни", - зазначила вона.

Фото: Україна отримає шість ЗРК Hawk від Іспанії (wikimedia.org)

До цього було відомо про плани на чотири системи. Таким чином найближчим часом український арсенал засобів протиповітряної оборони поповниться 6 ЗРК Hawk.

Крім того, Роблес наголошує, що Іспанія може навчати близько 400 бійців Збройних сил України кожні два місяці. Найближчим часом на полігон до Толедо приїдуть 64 військові, а ще 21 артилерист цього тижня розпочне тренування на іспанських гаубицях в Альмерії.

Що відомо про комплекси Hawk

Зенітний ракетний комплекс середньої дальності MIM-23 Hawk розроблявся для знищення літаків, але в пізніх модифікаціях його допрацювали для перехоплення ракет. Назва складається з абревіатури MIM (Mobile Interceptor Missile) - мобільна ракета перехоплювач, а також бекроніма слова "яструб" - Homing All the Way Killer, що означає "перехоплювач, який керується по всій траєкторії польоту".

Ракетний комплекс було прийнято на озброєння армії США ще в 1960 році і вважається попередником сучасніших засобів ППО Patriot. Однак називати ЗРК Hawk застарілими не можна, оскільки вони постійно модернізувалися.

Фото: системи Hawk постійно зазнавали модернізації (defense.gov)

За даними з відкритих джерел, за весь час у США та інших країнах було виготовлено понад 40 000 комплексів. Імовірність ураження повітряної мети однією ракетою оцінюється 85%.

Широке застосування ЗРК Hawk набули під час численних конфліктів на Близькому Сході.

Основні характеристики

Через те, що сьогодні складно передбачити конкретні конфігурації радіолокаційних засобів MIM-23 Hawk для України, єдиний параметр щодо бойових можливостей полягає в самій ракеті, яка наводиться напівактивною головкою самонаведення:

Дальність ураження цілі - 45-50 кілометрів

Максимальна висота - до 20 кілометрів

Швидкість ракети - 2,4 Маха

Комплекс складається з зенітної батареї, найчастіше з двома вогневими взводами, які мають три пускові установки. До батареї входять різні РЛС, мобільний пункт керування та допоміжні машини. Залежно від модифікації, радари здатні виявляти повітряні цілі в радіусі до 100 кілометрів.

Крім того, комплекси Hawk оснащені системою визначення "свій-чужий", тобто здатні відрізняти ракети супротивника від своїх.

Перші Avenger для України

Про те, що Україна запросила у Сполучених Штатів системи Avenger, стало відомо під кінець жовтня. Сьогодні радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван оголосив про передачу перших чотирьох одиниць.

"Посилена протиповітряна оборона є критично важливою для України, оскільки Росія продовжує використовувати крилаті ракети та безпілотники іранського виробництва для нападу на цивільну інфраструктуру", - додав він.

Що відомо про ЗРК Avenger

Назва цього зенітно-ракетного комплексу близької дії перекладається як "месник". Зазвичай розміщується на броньованих автомобілях HMMWV. Перші Avenger були представлені у 1990 році. На сьогодні такі системи є на озброєнні США, Саудівської Аравії, Єгипту, Китаю та Чилі.

Фото: Україна отримає ракетні комплекси Avenger (ukrmilitary.com)

Вони призначені для ураження повітряних цілей на зустрічних курсах і навздогін на висотах 0,5-3,8 км і дальностях 0,5-5,5 км.

Основні характеристики

Комплекс складається з двох контейнерів по чотири ракети FIM-92 Stinger, зенітного кулемета калібру 12,7 мм та радіолокаційної станції. До комплекту також входить пульт дистанційного керування. РЛС є всепогодною і здатна виявляти цілі за будь-яких умов за рахунок тепловізора.

Для управління ЗРК Avenger достатньо двох осіб. Основні характеристики виглядають наступним чином: