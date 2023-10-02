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Україна отримає півмільярда доларів на екстрене відновлення сільського господарства

Фото: сільське господарство України отримає 500 млн доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів схвалив залучення 500 млн доларів для реалізації проекту "Екстрений проект надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження уряду від 29 вересня 2023 року № 873-р та № 874-р.

Згідно з документами, схвалено залучення гранту у розмірі 270 млн доларів на бюджетну підтримку від Міжнародного банку реконструкції та розвитку і Міжнародної асоціації розвитку (що діють як адміністратор Мультидонорського трастового фонду допомоги, відновлення реконструкції і реформування України).

Також схвалено залучення позики у розмірі 230 млн доларів від Міжнародного банку реконструкції та розвитку.

Нагадаємо, за оцінками Мінагрополітики втрати сільського господарства України через війну можуть становити близько 40 млрд доларів.

Відзначимо, План швидкого реагування ФАО (Продовольча та сільськогосподарська організація ООН) для України на 2023 рік включає три основні напрямки, які потребуватимуть фінансування у розмірі 205 млн доларів.

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