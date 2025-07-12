Україна отримає перші далекобійні ракети за гроші Німеччини у липні, - генерал

Перші українські ракети великої дальності, виробництво яких профінансувала Німеччина, надійдуть на озброєння ЗСУ вже до кінця липня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ZDF heute.
Генерал-майор Крістіан Фройдінг заявив, програма була ініційована наприкінці травня.
Нещодавно українське Міністерство оборони підписало контракт із вітчизняними виробниками озброєння, а Берлін повністю взяв на себе фінансування.
Очікується, що загальна кількість таких ракет досягне "тризначних показників" уже найближчими місяцями.
"Нам потрібні системи озброєнь, які сягають далеко вглиб російського регіону, які можуть атакувати склади, об'єкти командування та управління, аеродроми та авіацію", - наголосив Фройдінг.
Генерал підтвердив, що нині ситуація на фронті залишається напруженою.
Російські війська мають тактичну ініціативу на окремих напрямках уже кілька тижнів поспіль, а повітряна ситуація для України погіршилась, особливо в умовах масованих атак на великі міста.
На думку Фройдінга, саме далекобійна зброя дозволить українській армії перехопити ініціативу, уражаючи об'єкти критичної інфраструктури ворога на десятки і сотні кілометрів у тилу.
За його словами, Німеччина готова і надалі підтримувати Київ такими видами озброєння.
Окремо він також зазначив, що в Україні продовжується розвиток локального виробництва запчастин до західних артилерійських систем, а також удосконалення дронів.
Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявляв, що його країна надасть суттєво частину коштів для фінансування Starlink в Україні. У заяві зазначається, що зобов'язання щодо фінансування частини супутникового зв'язку з квітня вже взято на Німеччину.
Те саме стосується і системи зв'язку військового командування України. Пісторіус також пообіцяв Україні подальшу підтримку в медичній сфері. Німеччина фінансуватиме медичне обладнання, також вироблене в Україні.
Вищезгадані послуги з підтримки українських збройних сил мають загальний обсяг близько п'яти мільярдів євро. Кошти надходять з фондів, вже затверджених Бундестагом.
Нагадаємо, раніше німецькі ЗМІ писали про те, що Німеччина нібито вирішила засекретити постачання зброї в Україну. Раніше ж уся підтримка Берліну була відкритою та розміщувалась в інтернеті. Водночас Фрадріх Мерц стверджував, що готовий схвалити передачу Україні крилатих ракет великої дальності Taurus.
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