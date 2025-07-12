Україна отримає перші далекобійні ракети за гроші Німеччини у липні, - генерал

Генерал-майор Крістіан Фройдінг заявив, програма була ініційована наприкінці травня.

Нещодавно українське Міністерство оборони підписало контракт із вітчизняними виробниками озброєння, а Берлін повністю взяв на себе фінансування.

Очікується, що загальна кількість таких ракет досягне "тризначних показників" уже найближчими місяцями.

"Нам потрібні системи озброєнь, які сягають далеко вглиб російського регіону, які можуть атакувати склади, об'єкти командування та управління, аеродроми та авіацію", - наголосив Фройдінг.

Генерал підтвердив, що нині ситуація на фронті залишається напруженою.

Російські війська мають тактичну ініціативу на окремих напрямках уже кілька тижнів поспіль, а повітряна ситуація для України погіршилась, особливо в умовах масованих атак на великі міста.

На думку Фройдінга, саме далекобійна зброя дозволить українській армії перехопити ініціативу, уражаючи об'єкти критичної інфраструктури ворога на десятки і сотні кілометрів у тилу.

За його словами, Німеччина готова і надалі підтримувати Київ такими видами озброєння.

Окремо він також зазначив, що в Україні продовжується розвиток локального виробництва запчастин до західних артилерійських систем, а також удосконалення дронів.