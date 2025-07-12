Украина получит первые дальнобойные ракеты за деньги Германии в июле, - генерал

Генерал-майор Кристиан Фройдинг заявил, программа была инициирована в конце мая.

Недавно украинское Министерство обороны подписало контракт с отечественными производителями вооружения, а Берлин полностью взял на себя финансирование.

Ожидается, что общее количество таких ракет достигнет "трехзначных показателей" уже в ближайшие месяцы.

"Нам нужны системы вооружений, которые достигают далеко вглубь российского региона, которые могут атаковать склады, объекты командования и управления, аэродромы и авиацию", - подчеркнул Фройдинг.

Генерал подтвердил, что сейчас ситуация на фронте остается напряженной.

Российские войска имеют тактическую инициативу на отдельных направлениях уже несколько недель подряд, а воздушная ситуация для Украины ухудшилась, особенно в условиях массированных атак на крупные города.

По мнению Фройдинга, именно дальнобойное оружие позволит украинской армии перехватить инициативу, поражая объекты критической инфраструктуры врага на десятки и сотни километров в тылу.

По его словам, Германия готова и в дальнейшем поддерживать Киев такими видами вооружения.

Отдельно он также отметил, что в Украине продолжается развитие локального производства запчастей к западным артиллерийским системам, а также усовершенствование дронов.