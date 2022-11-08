Україна не отримає обіцяні 3 млрд євро від ЄС до кінця цього року, - Єврокомісія

Перший заступник голови Єврокомісії Валдіс Домбровскіс також заявив про це на прес-конференції у Брюсселі за підсумками засідання Ради ЄС з економіки та фінансів. Він наголосив, що транш у 2,5 млрд євро, який Україна отримає до кінця листопада, стане останнім цього року.

"Що стосується 3 млрд євро, то ми справді провели широку дискусію про цю суму, що залишилася від 9 млрд євро, про які оголосили в травні. На жаль, виявилося неможливо вирішити, як просунутися вперед цього року", - заявив чиновник.

Він додав, що наразі наголошується на необхідності здійснити значну виплату на початку наступного року із запланованої в рамках програми кредитної допомоги на 2023 рік суми. Мова йде про дев'ять з 18 млрд євро. Домбровскіс вважає, що ця виплата має бути здійснена вже в січні, беручи до уваги потреби України.

"Щодо фінансування цього року, то ми розраховуємо, що останній платіж у €2,5 млрд досягне Києва до кінця поточного місяця", - додав Домбровскіс.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн у травні оголосила, що ЄС надасть Україні непохитну підтримку і надасть додаткову макрофінансову допомогу у розмірі 9 млрд євро до кінця 2022 року. З цієї суми на цей час спільнота перевела Україні 3,5 млрд: євро. 1 млрд євро у серпні, 500 млн євро у вересні та 2 млрд євро у жовтні. Ще 2,5 млрд ЄС обіцяє передати Україні до кінця листопада. Таким чином, якщо спільнота здійснить останній платіж, у сумі замість 9 млрд євро Україна цього року отримає лише 6 млрд євро.

Крім цих грошей, ЄС у 2022 році вже виділив Україні близько 3 млрд євро макрофінансової допомоги з січня по травень, 3,2 млрд євро на постачання зброї з Європейського фонду миру та гуманітарну допомогу на суму понад 1 млрд євро. Ця цифра не охоплює військові поставки, отримані Україною безпосередньо від країн Євросоюзу та не покриті компенсаціями з Європейського фонду миру.