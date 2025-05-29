Україна отримає новий транш від МВФ на 500 млн доларів: коли надійдуть кошти

Україна досягла домовленості з МВФ щодо чергового перегляду програми EFF, що відкриває шлях до нового траншу на 500 мільйонів доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем‘єр-міністра України Дениса Шмигаля та Telegram-канал Національного банку України.
"Україна та МВФ досягли домовленості на рівні персоналу щодо восьмого перегляду програми Механізму розширеного фінансування (EFF), - повідомив Шмигаль.
Він пояснив, що черговий транш у розмірі близько півмільярда доларів Україна зможе отримати після затвердження перегляду Виконавчою радою директорів Фонду, яке очікується в найближчі тижні.
В національному банку України пояснили, що після цього Україна отримає доступ до фінансування обсягом близько 500 мільйонів доларів, та зазначили, що загальна сума виплат за програмою сягне 10,65 млрд доларів.
Загальний розмір програми, за даними НБУ, залишається незмінним, а саме - 15,5 млрд доларів.
В НБУ наголосили, що показники виконання програми залишаються високими, а всі кількісні критерії ефективності станом на кінець березня цього року було досягнуто.
Також досягнуто домовленостей щодо заходів політики і реформ, спрямованих на підтримку макроекономічної стабільності.
"За оцінками МВФ, попри виклики війни, економіка нашої країни залишається стійкою, а Уряд продовжує впроваджувати необхідні зміни та реформи", - додав Шмигаль.
РБК-Україна повідомляло, що місія Міжнародного валютного фонду розпочала обговорення з представниками влади України восьмого перегляду Програми розширеного фінансування (EFF) ще 20 травня.
Зауважимо, що чотирирічна програма фонду з Україною на 2023-2027 роки обсягом 15,5 млрд доларів є частиною міжнародного пакета підтримки України.
Раніше повідомлялось, що лише у 2025 році Україна може отримати 2,7 млрд доларів від МВФ за результатами чотирьох квартальних переглядів.
Нагадаємо, що Україна вже отримала транш на 400 млн доларів в березні. Примітно, що сума була скорочена на 500 млн доларів на прохання України, оскільки Київ має достатньо коштів цього року.
Додамо, що за очікуваннями, загальна сума зовнішнього фінансування у 2025 році становитиме 55 млрд доларів, здебільшого за програмою Україна за програмою ERA Loans (за рахунок російських активів). Проте, частина з цих коштів буде витрачена лише у 2026 році.
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