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Україна отримає мільярд доларів для проходження зими, - Шмигаль

Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Країни Заходу в рамках конференції анонсували надання Україні 1 мільярда доларів для проходження зими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на українсько-французькій конференції у Парижі.

"Наш результат конференції – близько 500 млн доларів грантових коштів, абсолютно нових коштів, про які домовилися на цій конференції, та ще близько 500 млн доларів у товарах, послугах та додаткових кредитах для додаткової підтримки підприємств державного сектору економіки", - зазначив Шмигаль.

За його словами, Франція виділить 125 мільйонів євро на генератори, LED-лампи та технічне обслуговування Південноукраїнської АЕС. Іспанія надасть 163 одиниці різного обладнання для підстанцій, Канада – 50 освітлювальних веж для ремонту енергоб'єктів у нічний час.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявляв, що РФ своїми ракетними атаками намагається спровокувати блекаут в Україні, щоб показати цим нібито "ураження Європи".

Президент попереджав, що відсутність масованих ракетних ударів говорить про те, що РФ готується до них і може вдарити будь-коли.

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