UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна отримає майже чверть мільярда доларів на розмінування, - міністр економіки

Фото: Юлія Свириденко, міністр економіки України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Союзники України погодилися надати нову фінансову допомогу на гуманітарне розмінування. Загалом наша країна отримає майже чверть мільярда доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра економіки України Юлію Свириденко у Facebook.

"Наші донори, зокрема США, Євросоюз, Японія, Німеччина, Велика Британія, Норвегія, Швеція, Італія, Литва, Нідерланди, Данія, Канада, Австрія, Швейцарія, Корея та Фонд Говарда Баффета сумарно виділять Україні понад 244 мільйони доларів на потреби гуманітарного розмінування", - підкреслила міністр.

Вона зазначила, що наша країна до кінця року також має отримати:

  • 10 машин для розмінування хорватської компанії DOK-ING;
  • 10 машин від Global Clearance Solutions;
  • 200 піротехнічних машин;
  • понад 600 металодетекторів;
  • 50 підривних машин;
  • індивідуальні набори для розмінування;
  • вибухозахисні костюми;
  • квадрокоптери;
  • роботизовані системи зі знешкодження боєприпасів.

Свириденко розповіла, що Україна вже домовилася про локалізацію виробництва компаній DOK-ING та Hydrema.

Майже третину України заміновано

Нагадаємо, раніше заступник генерального секретаря ООН Розмарі Дікарло розповіла, що майже третина території України вкрита боєприпасами, які не розірвалися, і наземними мінами.

За її словами, міни становитимуть небезпеку для мирних українців ще довгі роки.

При цьому мирні українці регулярно підриваються на боєприпасах чи мінах, які залишають по собі російські окупанти. Зокрема, тиждень тому у Сумській області від підриву на міні постраждав водій трактора.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиВеликобританіяЮлія СвириденкоДопомога УкраїніВійна Росії проти України