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Україна отримає ліцензію на виробництво Storm Shadow/SCALP, - Зеленський

16:04 25.08.2026 Вт
2 хв
Зроблено ще один крок до виробництва ЗРК в Україні
aimg Олена Бджола
Фото: президент України Володимир Зеленський (facebook.com/zelenskyy.official)

Британія і Франція погодилися надати Україні ліцензію для власного виробництва Storm Shadow/SCALP.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час зустрічі з медіа разом із президентом Естонії Аларом Карісом у Telegram.

Україна вироблятиме Storm Shadow/SCALP

Зеленський заявив, що 24 серпня президент Франції Емманюель Макрон і прем"єр-міністр Британії Енді Бернем дали згоду передати Україні відповідну ліцензію.

"Ми отримали підтвердження від Великої Британії щодо виробництва ракет великої дальності SCALP. До цього ми говорили з президентом Макроном, він підтвердив розблокування "скальпів" і ліцензії", - каже президент.

За словами Зеленського, Україна буде діяти.

"Вважаю, що це сильний позитив і сильне рішення", - уточнив він.

FREYJA і ППО

Також глава держави оголосив, що за 7-10 днів Україна матиме графік по роботі з антибалістичною системою FREYJA:

  • коли наступні зустрічі з партнерами,
  • де блокується процес,
  • з якою компанією якої країни щось не виходить.

"Всі дуже серйозно до цього налаштовані, будемо все розблоковувати", - каже він.

Крім того, Норвегія підтвердила 9 мільярдів доларів фінансування на 2027 рік.

Україна також отримала підтвердження щодо майбутніх надходжень:

  • кількох систем ППО Crotale і ракет до них,
  • ракет АІМ, якими ППО збиває російські ракети.

Раніше РБК-Україна писало, що Україна, за словами президента, отримала невелику партію ракет Patriot.

Також повідомлялося, що Бернем заявив: у вересні він вирушить до США разом з іншими європейськими лідерами, аби спробувати посилити захист України.

Крім того, Зеленський розповів про кілька варіантів боротьби з атаками Росії у портах. При цьому судноплавство зараз заблоковане не повністю.

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ФранціяУкраїнаВеликобританіяЗРКВійна Росії проти України