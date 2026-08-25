Україна отримає ліцензію на виробництво Storm Shadow/SCALP, - Зеленський

Україна вироблятиме Storm Shadow/SCALP

Зеленський заявив, що 24 серпня президент Франції Емманюель Макрон і прем"єр-міністр Британії Енді Бернем дали згоду передати Україні відповідну ліцензію.

"Ми отримали підтвердження від Великої Британії щодо виробництва ракет великої дальності SCALP. До цього ми говорили з президентом Макроном, він підтвердив розблокування "скальпів" і ліцензії", - каже президент.

За словами Зеленського, Україна буде діяти.

"Вважаю, що це сильний позитив і сильне рішення", - уточнив він.

FREYJA і ППО

Також глава держави оголосив, що за 7-10 днів Україна матиме графік по роботі з антибалістичною системою FREYJA:

коли наступні зустрічі з партнерами,

де блокується процес,

з якою компанією якої країни щось не виходить.

"Всі дуже серйозно до цього налаштовані, будемо все розблоковувати", - каже він.

Крім того, Норвегія підтвердила 9 мільярдів доларів фінансування на 2027 рік.

Україна також отримала підтвердження щодо майбутніх надходжень: