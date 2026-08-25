Украина получит лицензию на производство Storm Shadow/SCALP, - Зеленский

Украина будет производить Storm Shadow/SCALP

Зеленский заявил, что 24 августа президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Британии Энди Бернем согласились передать Украине соответствующую лицензию.

"Мы получили подтверждение от Великобритании относительно производства ракет большой дальности SCALP. До этого мы говорили с президентом Макроном, он подтвердил разблокировку "скальпов" и лицензии", - говорит президент.

По словам Зеленского, Украина будет действовать.

"Считаю, что это сильный позитив и сильное решение", - уточнил он.

FREYJA и ППО

Также глава государства объявил, что через 7-10 дней у Украины будет график по работе с антибалистической системой FREYJA:

когда последующие встречи с партнерами,

где блокируется процесс,

с какой компанией какой страны что-то не выходит.

"Все очень серьезно к этому настроены, будем все разблокировать", - говорит он.

Кроме того, Норвегия подтвердила 9 миллиардов долларов финансирования на 2027 год.

Украина также получила подтверждение о будущих поступлениях: