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Украина получит лицензию на производство Storm Shadow/SCALP, - Зеленский

16:04 25.08.2026 Вт
2 мин
Сделан еще один шаг к производству ЗРК в Украине
aimg Елена Бджола
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (facebook.com/zelenskyy.official)

Великобритания и Франция согласились предоставить Украине лицензию для собственного производства Storm Shadow/SCALP.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время встречи с медиа вместе с президентом Эстонии Аларом Карисом в Telegram.

Украина будет производить Storm Shadow/SCALP

Зеленский заявил, что 24 августа президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Британии Энди Бернем согласились передать Украине соответствующую лицензию.

"Мы получили подтверждение от Великобритании относительно производства ракет большой дальности SCALP. До этого мы говорили с президентом Макроном, он подтвердил разблокировку "скальпов" и лицензии", - говорит президент.

По словам Зеленского, Украина будет действовать.

"Считаю, что это сильный позитив и сильное решение", - уточнил он.

FREYJA и ППО

Также глава государства объявил, что через 7-10 дней у Украины будет график по работе с антибалистической системой FREYJA:

  • когда последующие встречи с партнерами,
  • где блокируется процесс,
  • с какой компанией какой страны что-то не выходит.

"Все очень серьезно к этому настроены, будем все разблокировать", - говорит он.

Кроме того, Норвегия подтвердила 9 миллиардов долларов финансирования на 2027 год.

Украина также получила подтверждение о будущих поступлениях:

  • нескольких систем ПВО Crotale и ракет к ним,
  • ракет АІМ, которыми ПВО сбивает российские ракеты.

Ранее РБК-Украина писало, что Украина, по словам президента, получила небольшую партию ракет Patriot.

Также сообщалось, что Бернем заявил: в сентябре он отправится в США вместе с другими европейскими лидерами, чтобы попытаться усилить защиту Украины.

Кроме того, Зеленский рассказал о нескольких вариантах борьбы с атаками России в портах. При этом судоходство сейчас заблокировано не полностью.

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