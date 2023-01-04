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Україна отримає французькі легкі танки AMX-10RC. Що про них відомо

Фото: Україна отримає французькі легкі танки AMX-10RC (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Збройні сили України отримають французькі важкі бронеавтомобілі AMX-10RC, які називають легкими танками. Очікується, що вони зможуть посилити бойовий потенціал української армії.

РБК-Україна наводить головне про ці бронемашини.

Що відомо

Поставки AMX-10RC - це особиста обіцянка президента Франції Еммануеля Макрона українському колезі Володимиру Зеленському. Єлисейський палац поширив інформацію про це після сьогоднішньої телефонної розмови.

"Це перше постачання бронетехніки західного зразка для підтримки української армії", - зазначив представник адміністрації Макрона.

На даний момент невідомі обсяги та терміни поставок. Але сторони продовжать переговори щодо передачі інших типів броньованої техніки для ЗСУ.

Очевидно, передача AMX-10RC стала можливою у зв'язку зі зняттям їх з озброєння французької армії. Наприклад, кілька місяців тому в Іноземному легіоні прозвітували про повну заміну їх на EBRC Jaguar.

Щодо їхньої наявності, то на озброєнні Франції майже 250 одиниць. Поставки адекватної кількості могли б закрити значну частину потреби Збройних сил України у 700 бронемашин, яку нещодавно озвучив головнокомандувач Валерій Залужний.

На що здатні AMX-10RC

Це майже 17-тонна розвідувальна машина високої мобільності. Як пише профільне видання Defense Express, французькі бронеавтомобілі можуть бути цікавими українській армії, оскільки озброєння дозволяє класифікувати їх як колісні танки. Зокрема, йдеться про 105-мм гармату.

Фото: зброя на AMX-10RC здатна пробити броню російських БМП (GettyImages)

Встановлена на AMX-10RC гармата не уніфікована з іншими 105 мм снарядами НАТО і використовує свої боєприпаси. Та й взагалі легкий танк має низку компромісів.

Наприклад, підкаліберний снаряд має досить обмежені можливості - 150 мм під кутом нахилу 60 градусів на відстані 1,2 км. Цього недостатньо для протидії танкам супротивника, але вистачить для знищення російських БМП або БТРів.

Крім того, AMX-10RC здатний вести вогонь 105 мм осколково-фугасними боєприпасами для ефективної підтримки на полі бою. Але не захищений від адекватних загроз і вразливий для 30-мм гармат.

Основні характеристики:

  • колісна база 6х6;
  • гідропневматична підвіска дозволяє міняти кліренс у діапазоні 21-60 см;
  • рульове управління з бортовим поворотом як у танка;
  • дизельний двигун на 280 кінських сил;
  • максимальна швидкість - до 80 км/год на шосе та до 7,2 км/год на воді;
  • запас ходу - 800 кілометрів;
  • броня із зварного алюмінію із захистом від зброї середнього калібру;
  • чотири димові гранатомети в задній частині башти;
  • основне озброєння - 105-мм гармата середньої дальності. Здатна вести вогонь осколково-фугасними, протитанковими, бронебійними підкаліберними та димовими боєприпасами;
  • допоміжне озброєння - 7,62-мм спарений кулемет. Деякі зразки мають додатковий кулемет;
  • екіпаж - 4 особи.

Бронебійний підкаліберний снаряд здатний пробити броню радянської БМП на відстані до 2000 метрів. Загалом у боєкомплекті 38 снарядів, з них 12 у башті.

Бойове застосування

AMX-10 RC брали участь в операції "Буря в пустелі" проти армії Іраку. Але перед боями було посилено броню, додано систему хибних цілей для ПТРК та тепловізійну камеру.

Французька 6-та бронетанкова дивізія мала 96 одиниць AMX-10 RC, які прикривали сили вторгнення з флангу та захищали коаліцію від контратаки противника. У ході операції "Даге" вона розбила 45 піхотну дивізію Іраку, захопила аеродром Ас-Сальман, знищила близько 20 танків і взяла в полон 3 000 іракців. При цьому французи не втратили жодної бронемашини AMX-10 RC.

На озброєнні інших країн

Окрім французької армії, різні модифікації цих легких танків є в наступних країнах.

  • Індонезія - 24 AMX-10P та 10 AMX-10
  • Камерун - 6 AMX-10RC
  • Катар - 40 AMX-10P та 12 AMX-10RC
  • Марокко - 80 AMX-10RC та 10 AMX-10P
  • ОАЕ - 15 AMX-10P
  • Саудівська Аравія - 380 AMX-10P, кілька AMX-10EHC та більше 90 AMX-10P
  • Сінгапур - 22 AMX-10PAC90 та 22 AMX-10P

Зазначимо, раніше про поставки схожої бронетехніки писали американські ЗМІ. Докладніше - у матеріалі "Легкі танки від США. Головне про бойові машини Bradley і чи отримає їх Україна".

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ФранціяБМПЗбройні сили України