Україна отримає французькі легкі танки AMX-10RC. Що про них відомо

Збройні сили України отримають французькі важкі бронеавтомобілі AMX-10RC, які називають легкими танками. Очікується, що вони зможуть посилити бойовий потенціал української армії.
РБК-Україна наводить головне про ці бронемашини.
Поставки AMX-10RC - це особиста обіцянка президента Франції Еммануеля Макрона українському колезі Володимиру Зеленському. Єлисейський палац поширив інформацію про це після сьогоднішньої телефонної розмови.
"Це перше постачання бронетехніки західного зразка для підтримки української армії", - зазначив представник адміністрації Макрона.
На даний момент невідомі обсяги та терміни поставок. Але сторони продовжать переговори щодо передачі інших типів броньованої техніки для ЗСУ.
Очевидно, передача AMX-10RC стала можливою у зв'язку зі зняттям їх з озброєння французької армії. Наприклад, кілька місяців тому в Іноземному легіоні прозвітували про повну заміну їх на EBRC Jaguar.
Щодо їхньої наявності, то на озброєнні Франції майже 250 одиниць. Поставки адекватної кількості могли б закрити значну частину потреби Збройних сил України у 700 бронемашин, яку нещодавно озвучив головнокомандувач Валерій Залужний.
Це майже 17-тонна розвідувальна машина високої мобільності. Як пише профільне видання Defense Express, французькі бронеавтомобілі можуть бути цікавими українській армії, оскільки озброєння дозволяє класифікувати їх як колісні танки. Зокрема, йдеться про 105-мм гармату.
Фото: зброя на AMX-10RC здатна пробити броню російських БМП (GettyImages)
Встановлена на AMX-10RC гармата не уніфікована з іншими 105 мм снарядами НАТО і використовує свої боєприпаси. Та й взагалі легкий танк має низку компромісів.
Наприклад, підкаліберний снаряд має досить обмежені можливості - 150 мм під кутом нахилу 60 градусів на відстані 1,2 км. Цього недостатньо для протидії танкам супротивника, але вистачить для знищення російських БМП або БТРів.
Крім того, AMX-10RC здатний вести вогонь 105 мм осколково-фугасними боєприпасами для ефективної підтримки на полі бою. Але не захищений від адекватних загроз і вразливий для 30-мм гармат.
Основні характеристики:
Бронебійний підкаліберний снаряд здатний пробити броню радянської БМП на відстані до 2000 метрів. Загалом у боєкомплекті 38 снарядів, з них 12 у башті.
AMX-10 RC брали участь в операції "Буря в пустелі" проти армії Іраку. Але перед боями було посилено броню, додано систему хибних цілей для ПТРК та тепловізійну камеру.
Французька 6-та бронетанкова дивізія мала 96 одиниць AMX-10 RC, які прикривали сили вторгнення з флангу та захищали коаліцію від контратаки противника. У ході операції "Даге" вона розбила 45 піхотну дивізію Іраку, захопила аеродром Ас-Сальман, знищила близько 20 танків і взяла в полон 3 000 іракців. При цьому французи не втратили жодної бронемашини AMX-10 RC.
Окрім французької армії, різні модифікації цих легких танків є в наступних країнах.
Зазначимо, раніше про поставки схожої бронетехніки писали американські ЗМІ. Докладніше - у матеріалі "Легкі танки від США. Головне про бойові машини Bradley і чи отримає їх Україна".
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