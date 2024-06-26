ua en ru
Ср, 26 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Україна отримає другу партію боєприпасів у рамках чеської ініціативи у липні, - ЗМІ

Середа 26 червня 2024 12:37
UA EN RU
Україна отримає другу партію боєприпасів у рамках чеської ініціативи у липні, - ЗМІ Фото: прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Наступна партія боєприпасів, які були закуплені в третіх країнах, надійде в Україну в липні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

"За словами представників чеського уряду, подальші поставки заплановані на липень, а до кінця року Україна має отримати близько півмільйона боєприпасів", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що походження боєприпасів уряд Чехії не розголошує.

Боєприпаси для України

Раніше Чехія виступила з амбітною ініціативою: закупити 800 тисяч артилерійських снарядів для України у країн, які не є членами НАТО. План передбачав доставку перших партій боєприпасів уже в травні, але реалізація зіткнулася з непередбаченими труднощами.

Спочатку передбачалося, що Чехія самостійно впорається із закупівлею і постачанням снарядів. Однак пошук відповідних постачальників у країнах третього світу виявився непростим завданням.

До того ж, виникли проблеми з логістикою. Доставлення великої кількості боєприпасів через міжнародні кордони - складна і дорога операція, що вимагає ретельного планування та узгодження з численними інстанціями.

У результаті перша партія снарядів із запізненням прибула в Україну лише у червні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чехія Війна Росії проти України Допомога армії
NEWS
Відключення стали тривалішими. У Міненерго пояснили, що відбувається і коли світла стане більше
Відключення стали тривалішими. У Міненерго пояснили, що відбувається і коли світла стане більше
DAILY
Посол ЄС Катаріна Матернова: 2030 рік – реалістична дата закінчення переговорів із Євросоюзом
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Посол ЄС Катаріна Матернова: 2030 рік – реалістична дата закінчення переговорів із Євросоюзом