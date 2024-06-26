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Украина получит вторую партию боеприпасов в рамках чешской инициативы в июле, - СМИ

Среда 26 июня 2024 12:37
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Украина получит вторую партию боеприпасов в рамках чешской инициативы в июле, - СМИ Фото: премьер-министр Чехии Петр Фиала (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Следующая партия боеприпасов, которые были закуплены в третьих странах, поступит в Украину в июле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

"По словам представителей чешского правительства, дальнейшие поставки запланированы на июль, а до конца года Украина должна получить около полумиллиона боеприпасов", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что происхождение боеприпасов правительство Чехии не разглашает.

Боеприпасы для Украины

Ранее Чехия выступила с амбициозной инициативой: закупить 800 тысяч артиллерийских снарядов для Украины у стран, не являющихся членами НАТО. План предусматривал доставку первых партий боеприпасов уже в мае, но реализация столкнулась с непредвиденными трудностями.

Изначально предполагалось, что Чехия самостоятельно справится с закупкой и поставкой снарядов. Однако поиск подходящих поставщиков в странах третьего мира оказался непростой задачей.

К тому же, возникли проблемы с логистикой. Доставка большого количества боеприпасов через международные границы – сложная и дорогостоящая операция, требующая тщательного планирования и согласования с многочисленными инстанциями.

В результате, первая партия снарядов с опозданием прибыла в Украину только в июне.

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