UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна отримає далекобійні ракети, але не факт, що ATACMS, - Резніков

Фото: міністр оборони Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Україна отримає від західних партнерів далекобійні ракети, здатні вражати цілі на глибіні 120-150 кілометр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Олексія Резнікова виданню "Бабель".

За його словами, ракети надійдуть в Україну протягом першого півріччя.

"Не факт взагалі, що це будуть ATACMS. Є інші дальні ракети. Так, орки тепер ховаються за 120-150, і треба щось таке, щоб до них дотягнутись - і ми дотягнемось", - сказав міністр.

Раніше видання Politico писало, США стурбовані тим, що їм не вистачить далекобійних ракет для відбиття власних загроз. Саме з цієї причини Україна поки що не отримає ATACMS.

Також США нібито стурбовані тим, що Україна використовуватиме їхні далекобійні ракети для ударів углиб по російській території і що це справді може стати переходом за червону лінію

За останні два десятиліття компанія Lockheed Martin випустила близько 4000 ATACMS у різних конфігураціях. Деякі з цих ракет продали країнам-союзникам, які купили ракети для власних систем залпового вогню. Близько 600 було випущено військами США під час війни у Перській затоці та війни в Іраку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України