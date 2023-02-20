Украина получит дальнобойные ракеты, но не факт, что ATACMS, - Резников

По его словам, ракеты поступят в Украину в течение первого полугодия.

"Не факт вообще, что это будут ATACMS. Есть другие дальние ракеты. Да, орки теперь прячутся за 120-150, и нужно что-то такое, чтобы до них дотянуться - и мы дотянемся", - сказал министр.

Ранее издание Politico писало, что США озабочены тем, что им не хватит дальнобойных ракет для отражения собственных угроз. Именно по этой причине Украина пока не получит ATACMS.

Также США якобы обеспокоены тем, что Украина будет использовать их дальнобойные ракеты для ударов вглубь по российской территории и что это может стать переходом за красную линию.

За последние два десятилетия компания Lockheed Martin выпустила около 4000 ATACMS в разных конфигурациях. Некоторые из этих ракет были проданы странам-союзникам, купившим ракеты для собственных систем залпового огня. Около 600 было выпущено войсками США во время войны в Персидском заливе и войны в Ираке.