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Україна отримає британську ППО Terrahawk Paladin: де її можуть застосовувати

Київ, Четвер 12 жовтня 2023 11:22
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Україна отримає британську ППО Terrahawk Paladin: де її можуть застосовувати Фото: Ігнат пояснив, де застосовуватимуть ППО Terrahawk Paladin (msi-dsl com)
Автор: Наталія Юрченко

Україна отримає від Британії мобільну систему протиповітряної оборони Terrahawk Paladin. Вона буде боротися з російськими дронами та захищати важливі об'єкти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Ці системи як стаціонарно можуть бути встановлені, так і на шасі. Тому вже відповідно до району, до напрямку виконання завдань буде вирішуватися, як і де такі платформи розміщувати", - пояснив він.

За словами Ігната, платформи Terrahawk Paladin можна розміщувати біля об'єктів критичної інфраструктури, щоб захистити їх від дронових атак.

"Наприклад, коли там збила певну частину авіація, там збило ППО середнього радіуса дії як NASAMS, а уже на безпосередньо на об'єктах як "зброя останньої надії" що долетіло, добивають гармати", - додав речник.

"Мисливець за дронами" від Британії

Перед останньою зустріччю у форматі "Рамштайн" Британія анонсувала новий пакет військової допомоги для України. У ньому будуть мобільні антидронові системи протиповітряної оборони Terrahawk Paladin.

На засіданні "Раштайн-16", яке відбулося у Брюсселі 11 жовтня, Британія підтвердила намір передати Україні "мисливці за дронами".

Що відомо про британські системи ППО Terrahawk Paladin - у матеріалі РБК-Україна.

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