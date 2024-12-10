Україна отримає 450 млн доларів на охорону здоров'я

Як зазначив Шмигаль, гроші будуть надані в межах проєкту THRIVE, який спрямований на допомогу в реформуванні системи охорони здоров’я та посиленні її ефективності в умовах війни.

За його даними, фінансування програми здійснюється за допомогою уряду Японії, Світового банку, а також гранту від фонду URTF.

Шмигаль повідомив, що THRIVE є частиною масштабної міжнародної підтримки України, що охоплює також освіту, транспорт, енергетику, агросектор та інші галузі, що постраждали внаслідок російської агресії.

Допомога Україні

Нагадаємо, фінансова допомога Україні надходить різними каналами. Такі країни, як США та Японія здебільшого надають її через механізми Світового банку..

Японія є одним із найбільших донорів бюджетної підтримки України з початку війни. Лише 2024 року вона надала Україні 2,2 млрд доларів, з яких кредити – 1,5 млрд доларів, гранти 700 млн доларів.

Усього з 2022 року Японія надала Україні 6,4 млрд доларів. Більше виділили лише ЄС та США.

Крім того, Японія виділить ще 660 млн доларів за проєктом Світового банку. Гроші підуть на субсидії на житлово-комунальні послуги та допомогу ВПО.