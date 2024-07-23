Україна отримає 3,9 млрд доларів безповоротної допомоги в бюджет від США

"Уряд направить ці гроші на зарплати рятувальникам, вчителям, медикам, а також на програми соціальної підтримки. Очікуємо на надходження цього гранту вже найближчим часом", - сказав він.

Шмигаль також повідомив, що Україна виконала індикатори другого кварталу 2024 року для програми Ukraine Facility.

"Маємо позитивну оцінку від Єврокомісії. Мова йде про реформи в бюджетній, митній, антикорупційній та енергетичній сферах", - сказав прем'єр та додав, що Україна розраховує на наступний транш від ЄС в розмірі 4,1 млрд євро вже у вересні цього року.