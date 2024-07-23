Украина получит 3,9 млрд долларов безвозвратной помощи в бюджет от США

"Правительство направит эти деньги на зарплаты спасателям, учителям, медикам, а также программам социальной поддержки. Ожидаем поступления этого гранта уже в ближайшее время", - сказал он.

Шмыгаль также сообщил, что Украина выполнила индикаторы второго квартала 2024 для программы Ukraine Facility.

"У нас есть положительная оценка от Еврокомиссии. Речь идет о реформах в бюджетной, таможенной, антикоррупционной и энергетической сферах", - сказал премьер и добавил, что Украина рассчитывает на следующий транш от ЕС в размере 4,1 млрд евро уже в сентябре этого года.