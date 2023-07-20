Україна отримає 1,5 млрд доларів позики від Світового банку, - Шмигаль

"Відповідну угоду підписали Світовий банк і Мінфін під час нашої зустрічі з Віцепрезиденткою Світового банку Антонеллою Бассані", - повідомив прем'єр.

Фото: Україна отримає 1,5 млрд доларів позики від Світового банку під гарантії Уряду Японії (t.me/Denys_Smyhal)

За його словами, кошти будуть передбачені для зміцнення соціального захисту й надання допомоги людям під час війни та для відновлення економіки.

Шмигаль також повідомив, що загалом Група Світового банку спільно з партнерами мобілізували для допомоги Україні 34 млрд доларів.

"З них понад 22 млрд доларів уже надійшли до бюджету. Особливо вдячні за найбільший в історії Банку інвестиційний проєкт PEACE in Ukraine, який допомагає фінансувати соціальні виплати та пенсії. Цінуємо нашу тісну співпрацю та розраховуємо на подальші спільні проєкти для відновлення та розвитку України", - підсумував прем'єр.

Світовий банк та Україна

Президент України Володимир Зеленський 19 червня провів телефонну розмову з президентом Світового банку Аджаєм Бангою. Сторони обговорили подальшу співпрацю. Того ж дня стало відомо, що Україна отримала від Світового банку понад 60 млн євро на виплати педагогам.

На початку травня Україна отримала 190 млн євро від Світового банку на зарплати держслужбовцям та педагогам.

У березні Світовий банк повідомляв, що відновлення економіки України після вторгнення Росії коштуватиме 411 млрд доларів, що у 2,6 раза перевищує очікуваний ВВП України у 2022 році.

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