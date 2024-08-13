Україна опиниться під впливом антициклону Mashal: прогноз погоди на завтра

Спека в Україні

Кілька тижнів тому в Україні тривала сильна спека. Синоптики, прогнозуючи незначне зниження температури, застерігали, що це "похолодання" буде короткочасним.

Варто зазначити, що попередня хвиля спеки встановила справжні рекорди. Наприклад, у Києві кілька днів поспіль фіксувалися максимальні показники температури. Зокрема, 17 липня в столиці було зафіксовано найвищу температуру для цієї дати за всю історію спостережень - +35,6 градуса. Попередній рекорд, встановлений у 2016 році, був перевищений на 0,2 градуса.

За даними синоптика, нова хвиля спеки в Україні очікується в середині серпня.

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