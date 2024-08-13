UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна опиниться під впливом антициклону Mashal: прогноз погоди на завтра

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Завтра, 14 серпня, Україна опиниться в зоні впливу антициклону Mashal, що забезпечить по всій країні суху та сонячну погоду. Відсутність атмосферних фронтів сприятиме ясному небу.

Про це заявила синоптик Наталія Діденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її допис у Facebook.

Температура повітря протягом дня коливатиметься від +24 до +29 градусів, а на Закарпатті та південних регіонах місцями досягатиме +30 +31 градуса.

Після 16 серпня очікується подальше потепління, тож, за словами синоптика, любителі тепла ще матимуть можливість насолодитися гарною погодою.

Погода у Києві

У Києві очікується суха та сонячна погода. Нічна температура становитиме +11 +14 градусів, а вдень стовпчики термометрів покажуть близько +23 градусів.

Спека в Україні

Кілька тижнів тому в Україні тривала сильна спека. Синоптики, прогнозуючи незначне зниження температури, застерігали, що це "похолодання" буде короткочасним.

Варто зазначити, що попередня хвиля спеки встановила справжні рекорди. Наприклад, у Києві кілька днів поспіль фіксувалися максимальні показники температури. Зокрема, 17 липня в столиці було зафіксовано найвищу температуру для цієї дати за всю історію спостережень - +35,6 градуса. Попередній рекорд, встановлений у 2016 році, був перевищений на 0,2 градуса.

За даними синоптика, нова хвиля спеки в Україні очікується в середині серпня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні