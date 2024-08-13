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Украина окажется под влиянием антициклона Mashal: прогноз погоды на завтра

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Завтра, 14 августа, Украина окажется в зоне влияния антициклона Mashal, что обеспечит по всей стране сухую и солнечную погоду. Отсутствие атмосферных фронтов будет способствовать ясному небу.

Об этом заявила синоптик Наталья Диденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в Facebook.

Температура воздуха в течение дня будет колебаться от +24 до +29 градусов, а на Закарпатье и южных регионах местами будет достигать +30 +31 градуса.

После 16 августа ожидается дальнейшее потепление, поэтому, по словам синоптика, любители тепла еще будут иметь возможность насладиться хорошей погодой.

Погода в Киеве

В Киеве ожидается сухая и солнечная погода. Ночная температура составит +11 +14 градусов, а днем столбики термометров покажут около +23 градусов.

Жара в Украине

Несколько недель назад в Украине продолжалась сильная жара. Синоптики, прогнозируя незначительное снижение температуры, предостерегали, что это "похолодание" будет кратковременным.

Следует отметить, что предыдущая волна жары установила настоящие рекорды. К примеру, в Киеве несколько дней подряд фиксировались максимальные показатели температуры. В частности, 17 июля в столице была зафиксирована самая высокая температура для этой даты за всю историю наблюдений - +35,6 градуса. Предыдущий рекорд, установленный в 2016 году, был превышен на 0,2 градуса.

По данным синоптика, новая волна жары в Украине ожидается в середине августа.

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Погода в Украине