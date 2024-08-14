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Україну накриє антициклон Mashal: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Погода в Україні сьогодні, 14 серпня, буде сонячною, переважно без опадів. Українці можуть відчути на собі вплив магнітних бурь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на на прогноз синоптика Наталки Діденко та Укргідрометцентр.

У своєму дописі Діденко зазначає, що 14-го серпня Україна опиниться в зоні впливу антициклону на імʼя Mashal. Над країною сьогодні розташується поле високого атмосферного тиску, тому повсюди буде сухо та сонячно.

Синоптикиня попередила про магнітні бурі, тому українці можуть відчути головні болі, мігрені, загострення судинних недуг. Уже завтра магнітне поле врівноважиться.

Температура в регіонах буде різною:

  • у центральній частині країни сонячно, переважно без опадів. Вдень температура підніметься до  +22...+27 градусів;
  • на Закарпатті та півдні спекотно - часом до +30...+31 градуса; 
  • в північних областях також сонячно і без опадів, проте місцями можливий  короткочасний дощ. Буде тепло: +24...+26 градусів;
  • на сході сонячно, місцями короткочасний дощ. Температура повітря сягатиме +26...+29 градусів.

Фото: погода в Україні на 14 серпня (www.meteo.gov.ua)

Погода у Києві та області

У столиці сьогодні буде сухо сонячно та тепло. Вдень стовпчики термометрів будуть показувати невисоких +23 градусів. Мінлива хмарність, без опадів. 

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Погода в Україні