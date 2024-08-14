Украину накроет антициклон Mashal: синоптики дали прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине сегодня, 14 августа, будет солнечной, преимущественно без осадков. Украинцы могут ощутить на себе влияние магнитных бурь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко и Укргидрометцентр.
В своем сообщении Диденко отмечает, что 14 августа Украина окажется в зоне влияния антициклона по имени Mashal. Над страной сегодня разместится поле высокого атмосферного давления, поэтому повсюду будет сухо и солнечно.
Синоптик предупредила о магнитных бурях, поэтому украинцы могут испытать головные боли, мигрени, обострение сосудистых недугов. Уже завтра магнитное поле уравновешивается.
Температура в регионах будет разной:
Фото: погода в Украине на 14 августа (www.meteo.gov.ua)
В столице сегодня будет сухо и тепло. Днем термометры будут показывать невысокие +23 градуса. Облачно с прояснениями, без осадков.
Напомним, что ранее климатологи предупреждали о глобальных переменах в погоде.
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