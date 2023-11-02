Україна опинилася в "позиційній" війні. Експерт пояснив її ризики

Тривала позиційна війна, про яку вчора заговорив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, може не дуже добре закінчитися для України.

За словами Залужного, найбільший ризик позиційної війни на виснаження полягає в тому, що вона може затягтися на роки та втомити українську державу.

"Журналіст Time Саймон Шустер вже написав, як особи з оточення Володимира Зеленського кажуть, що сидячи в окопі війну не виграєш. Це правда. Однак, щоб наступати, потрібні сили, військові не проти, але як це робити? Деякі "стратеги" розповідали, що потрібно в 3-5 разів більше людей", - пояснив Гетьман.

Він зауважив, що така перевага особового складу не є обов'язковою, проте, за його словами, точно не має бути у 3-5 разів менше людей.

"Як можна наступати взводом на позиції батальйону? Можна, якщо артилерія зрівняла батальйон із землею, але в нас обмежена кількість снарядів. Можна, якщо розбити з повітря всі укріплення, але у нас немає літаків", - пояснив Гетьман.

За його словами, тривала позиційна війна може не дуже добре закінчитися для України.

"Росія накопичить сили та підготується до нових атак. Вона не збирається цю війну програвати й зупинятися на захоплених територіях. Зараз ресурси виснажені, потрібен час, щоб їх відновити. І, швидше за все, цей час вона отримає, якщо ми не отримаємо більше озброєнь", - додав експерт.

Стаття Залужного

Нагадаємо, вчора на The Economist з'явилась стаття від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

В статті зазначається, що війна переходить на новий етап - "позиційний", якому притаманні виснажливі бої.

Більше про те, що написав та розповів головнокомандувач для The Economist - читайте у нашому матеріалі.

РБК-Україна розбирало основі меседжі Залужного із військовими експертами. Детальніше читайте в матеріалі "Що таке позиційна війна та чи високі ризики для України. Розбір статті Залужного про фронт".

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