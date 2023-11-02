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Україна опинилася в "позиційній" війні. Експерт пояснив її ризики

Україна, Четвер 02 листопада 2023 20:45
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Україна опинилася в "позиційній" війні. Експерт пояснив її ризики Фото: ризики позиційної війни для України (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька, Данило Крамаренко
Експерт: Олексій Гетьман

Тривала позиційна війна, про яку вчора заговорив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, може не дуже добре закінчитися для України.

Про це майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман розповів в коментарі РБК-Україна.

За словами Залужного, найбільший ризик позиційної війни на виснаження полягає в тому, що вона може затягтися на роки та втомити українську державу.

"Журналіст Time Саймон Шустер вже написав, як особи з оточення Володимира Зеленського кажуть, що сидячи в окопі війну не виграєш. Це правда. Однак, щоб наступати, потрібні сили, військові не проти, але як це робити? Деякі "стратеги" розповідали, що потрібно в 3-5 разів більше людей", - пояснив Гетьман.

Він зауважив, що така перевага особового складу не є обов'язковою, проте, за його словами, точно не має бути у 3-5 разів менше людей.

"Як можна наступати взводом на позиції батальйону? Можна, якщо артилерія зрівняла батальйон із землею, але в нас обмежена кількість снарядів. Можна, якщо розбити з повітря всі укріплення, але у нас немає літаків", - пояснив Гетьман.

За його словами, тривала позиційна війна може не дуже добре закінчитися для України.

"Росія накопичить сили та підготується до нових атак. Вона не збирається цю війну програвати й зупинятися на захоплених територіях. Зараз ресурси виснажені, потрібен час, щоб їх відновити. І, швидше за все, цей час вона отримає, якщо ми не отримаємо більше озброєнь", - додав експерт.

Стаття Залужного

Нагадаємо, вчора на The Economist з'явилась стаття від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

В статті зазначається, що війна переходить на новий етап - "позиційний", якому притаманні виснажливі бої.

Більше про те, що написав та розповів головнокомандувач для The Economist - читайте у нашому матеріалі.

РБК-Україна розбирало основі меседжі Залужного із військовими експертами. Детальніше читайте в матеріалі "Що таке позиційна війна та чи високі ризики для України. Розбір статті Залужного про фронт".

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Валерій Залужний Війна Росії проти України
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Що таке позиційна війна та чи високі ризики для України. Розбір статті Залужного про фронт
Що таке позиційна війна та чи високі ризики для України. Розбір статті Залужного про фронт
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