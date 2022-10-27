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Україна в ООН закликає терміново розслідувати постачання іранських дронів до Росії

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Четвер 27 жовтня 2022 06:35
Україна в ООН закликає терміново розслідувати постачання іранських дронів до Росії Фото: Україна в ООН закликає розслідувати постачання іранських дронів до Росії (defence-ua.com)
Автор: Олег Васьків

Розслідування щодо постачання Росії іранських дронів-камікадзе серії Mohajer і Shahed повинно розпочатися негайно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці постпреда України при ООН Христини Гайовишин.

Дипломат зазначила, що Україна 14 жовтня офіційно відправила до Ради Безпеки ООН лист з проханням розпочати відповідне незалежне розслідування.

"Ми звернули увагу на тривожну ситуацію, що склалася навколо передачі Іраном Росії БПЛА серії Mohajer і Shahed, зокрема наприкінці серпня 2022 року", - вказала Гайовишин.

Заступниця постпреда закликала "всі держави розглянути будь-які можливі кроки з метою припинення поставок з Ірану таких БПЛА, ракет або звичайних озброєнь, які можуть бути використані в російській агресивній війні проти України".

Вона наголосила, що використання РФ іранських безпілотників далекого радіусу дії для атак на цивільне населення осіб та об'єкти інфраструктури - це кричуще порушення Спільного всеосяжного плану дій, ухваленого резолюцією РБ ООН 2231 від 2015 року.

Нагадаємо, президент Ізраїлю оприлюднить докази використання росіянами іранських дронів.

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