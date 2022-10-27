Україна в ООН закликає терміново розслідувати постачання іранських дронів до Росії
Розслідування щодо постачання Росії іранських дронів-камікадзе серії Mohajer і Shahed повинно розпочатися негайно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці постпреда України при ООН Христини Гайовишин.
Дипломат зазначила, що Україна 14 жовтня офіційно відправила до Ради Безпеки ООН лист з проханням розпочати відповідне незалежне розслідування.
"Ми звернули увагу на тривожну ситуацію, що склалася навколо передачі Іраном Росії БПЛА серії Mohajer і Shahed, зокрема наприкінці серпня 2022 року", - вказала Гайовишин.
Заступниця постпреда закликала "всі держави розглянути будь-які можливі кроки з метою припинення поставок з Ірану таких БПЛА, ракет або звичайних озброєнь, які можуть бути використані в російській агресивній війні проти України".
Вона наголосила, що використання РФ іранських безпілотників далекого радіусу дії для атак на цивільне населення осіб та об'єкти інфраструктури - це кричуще порушення Спільного всеосяжного плану дій, ухваленого резолюцією РБ ООН 2231 від 2015 року.
Нагадаємо, президент Ізраїлю оприлюднить докази використання росіянами іранських дронів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.