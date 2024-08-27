Україна оголосила склад на перші матчі Ліги націй. Без дебютантів не обійшлося

Склад збірної України на перші матчі Ліги націй УЄФА

Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо"), Анатолій Трубін ("Бенфіка"), Андрій Лунін ("Реал").

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі - "Шахтар"), Олександр Тимчик, Денис Попов (обидва - "Динамо"), Віталій Миколенко ("Евертон"), Ілля Забарний ("Борнмут"), Максим Таловєров (ЛАСК).

Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко, Володимир Бражко, Владислав Кабаєв, Олександр Піхальонок (усі - "Динамо"), Тарас Степаненко, Георгій Судаков (обидва - "Шахтар"), Олександр Зінченко ("Арсенал"), Михайло Мудрик ("Челсі"), Сергій Сидорчук ("Вестерло"), Руслан Маліновський ("Дженоа"), Віктор Циганков ("Жирона").

Нападники: Артем Довбик ("Рома"), Роман Яремчук ("Олімпіакос"), Владислав Ванат ("Динамо").

Резервний список: Дмитро Різник ("Шахтар"), Богдан Михайліченко ("Полісся"), Олександр Сваток ("Остін"), Віталій Буяльський ("Динамо"), Олександр Зубков, Данило Сікан (обидва - "Шахтар").

Слід зауважити, що для півзахисника київського "Динамо" Владислава Кабаєва це дебютний виклик до національної збірної.

Матчі збірної України у вересні

У вересні збірна України проведе два поєдинки у групі В1 Ліги націй УЄФА сезону 2024/2025. Матчі будуть відбуватися у Празі.

7 вересня в першому турі синьо-жовті прийматимуть Албанію на стадіоні Epet Arena.

А 10 вересня на стадіоні Eden Arena українці зіграють виїзний поєдинок проти Чехії.

Весь календар збірної у Лізі націй виглядає наступним чином:

11 жовтня: Україна - Грузія

Україна - Грузія 14 жовтня: Україна - Чехія

Україна - Чехія 16 листопада: Грузія - Україна

Грузія - Україна 19 листопада: Албанія - Україна

Що чекає на Україну в Лізі В

Якщо наша збірна посяде перше місце у своїй групі, то підніметься до Ліги А.

Якщо друге - зіграє стикові матчі з командою, яка фінішує третьою в групі Ліги А.

У випадку, якщо команда Реброва посяде третє місце, то доведеться зіграти стикові матчі з командою, яка фінішує другою в групі Ліги С.

Четверте місце гарантує виліт до Ліги С.

Стикові поєдинки заплановано на березень 2025 року.

Варто також зазначити, що від місць, які посядуть учасники Ліги націй залежить, до якої групи, із чотирма або п’ятьма командами, вони потраплять у відборі до Чемпіонату світу-2026.

Команди, розбиті у відборі ЧС-2026 на групи по п’ять збірних, розпочнуть турнір у березні або в червні 2025 року, якщо вони все ще братимуть участь у чвертьфіналі Ліги націй чи в матчах за підвищення/пониження ЛН.

Команди, розбиті на групи по чотири учасники, розпочнуть кваліфікацію до мундіалю у вересні 2025-го.