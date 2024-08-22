ua en ru
Чт, 22 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Молодіжна збірна України оприлюднила склад на матчі відбору до Євро-2025: хто в обоймі

Рига, Четвер 22 серпня 2024 10:41
UA EN RU
Молодіжна збірна України оприлюднила склад на матчі відбору до Євро-2025: хто в обоймі Фото: Українська молодіжка після перемоги над Англією U-21 (x.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Головний тренер збірної України U-21 Унаї Мельгоса визначився з переліком виконавців, які готуватимуться до вересневих поєдинків кваліфікації перед чемпіонатом Європи 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Facebook УАФ.

Тренерський штаб викликав на вересневий збір 24-х футболістів. Усі вони підпадають під віковий ценз відбору – грають виконавці 2002 року народження та молодші.

Мельгоса традиційно покладається на представників чемпіонату України. Виклики до лав "синьо-жовтих" отримали лише чотири легіонери. До хавбека англійського "Брентфорда" Єгора Ярмолюка, вінгера "Лехії" з польського Гданська Максима Хланя та опорника "Слована" з чеського Ліберця Івана Варфоломєєва нещодавно приєднався Арсеній Батагов ("Трабзонспор").

У вересні українська молодіжка матиме два поєдинки. 6 вересня у Ризі підопічні Мельгоси зустрінуться зі збірною Сербії U-21. Натомість 10 вересня Україна U-21 протистоятиме одноліткам із Північної Ірландії на виїзді.

Склад молодіжної збірної України на вересневі матчі:

Воротарі: Нещерет, Кінарейкін, Фесюн

Захисники: Батагов, Михавко, Салюк, Вівчаренко, Дідик, Крупський, Роман, Смоляков

Півзахисники: Ярмолюк, Мельниченко, Хлань, Очеретько, Варфоломєєв, Федор, Рубчинський, Квасниця, Волошин, Яцик, Брагару

Нападники: Краснопір, Горбач

Молодіжна збірна України оприлюднила склад на матчі відбору до Євро-2025: хто в обоймі

"Синьо-жовті" зустрінуться з балканцями в статусі лідера групи. Підопічні Мельгоси набрали 18 очок у шести матчах. Тим часом серби завоювали 10 пунктів за сім турів. Поразка фактично позбавить Сербію U-21 шансів позмагатися за путівку на Євро-2025.

До слова, раніше склали календар матчів збірної України різних категорій до кінця 2024 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збірна України
NEWS
Частина російських військ у Курській області практично в котлі, - ЦПД
Частина російських військ у Курській області практично в котлі, - ЦПД
DAILY
Зона ризику. Чого чекати від наступу ЗСУ у Курській області і як це змінить війну
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Зона ризику. Чого чекати від наступу ЗСУ у Курській області і як це змінить війну