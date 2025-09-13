Україна офіційно в співтоваристві країн-операторів CV90: що це означає
Україна отримала нові можливості для зміцнення оборонного співробітництва в Європі. Рішення Швейцарії розширило участь Києва в міжнародному форматі, пов'язаному з використанням БМП CV90.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал швейцарського уряду.
У п'ятницю, 12 вересня, Федеральна рада Швейцарії ухвалила рішення, яке відкриває Україні шлях до повноправної участі в міжнародному клубі країн, що використовують бойову машину піхоти CV90. До цього Київ обмежувався роллю спостерігача, приєднавшись до формату навесні 2024 року.
Заявка на вступ була надіслана українською стороною влітку, і тепер держава стала частиною об'єднання, де вже перебувають дев'ять європейських партнерів: Данія, Естонія, Фінляндія, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Словаччина, Чехія і сама Швейцарія.
CV90, створена компанією BAE Systems Hägglunds AB, експлуатується різними арміями, а у Швейцарії техніка отримала власне позначення - "Бойова машина піхоти 2000".
Об'єднання операторів дає змогу країнам координувати дії у сфері експлуатації: обмінюватися досвідом з ремонту та модернізації, узгоджувати закупівлі комплектуючих і боєприпасів, а також спільно організовувати навчання військовослужбовців.
У Берні підкреслили, що приєднання Києва не виходить за рамки швейцарської політики нейтралітету. Формат співпраці має виключно технічний характер і не передбачає військових зобов'язань. Кожна країна самостійно регулює, який обсяг інформації готова розкривати партнерам.
Для України участь у клубі відкриває нові можливості - доступ до передових практик країн НАТО і ЄС у сфері експлуатації БМП, розширення потенціалу модернізації техніки та зміцнення взаємодії з ключовими європейськими партнерами в оборонній сфері.
Нагадуємо, що Україна досягла нового рівня у виробництві зброї під час повномасштабного військового конфлікту. Наразі майже 60% озброєння для ЗСУ виробляється всередині країни. Президент повідомив, що країна розвиває нові спільні підприємства, включно з першим в історії спільним заводом із Данією, який зводиться на території данської держави.
Зазначимо, що голова оборонного комітету Бундестагу Томас Ревекамп виступив з ініціативою посилити оборонні можливості України. Він запропонував НАТО надати Києву озброєння великої дальності і дозволити вражати російські безпілотники ще до того, як вони перетнуть український повітряний простір. Політик наголосив, що такі заходи допоможуть ефективніше захищати країну від атак з повітря і значно підвищити оперативну безпеку її кордонів.