Україна очікується у значно покращеному оперативному положенні до червня 2024 року, - ISW

Україна, ймовірно, буде у значно покращеному оперативному становищі до червня 2024 року, незважаючи на затримки із прибуттям американської допомоги щодо безпеки на лінію фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW .

За оцінками ISW, російське військове командування, ймовірно, розгляне суттєві зміни у великомасштабній наступальній операції, яку воно, як очікується, почне, у червні, хоча все ще може тривати за планом.

Українські сили, швидше за все, скористаються достатньою допомогою США у сфері безпеки, щоб стримати наступні російські операції в червні 2024 року. За словами начальника Головного управління військової розвідки України (ГУР) Кирила Буданова, це ймовірний місяць, коли російські війська розпочнуть очікуваний великомасштабний літній наступ.

Російські військові, ймовірно, дійшли висновку, що українські сили не зможуть захиститись від поточних і майбутніх наступальних операцій Росії через затримки або повне припинення військової допомоги США. Це припущення, мабуть, було неодмінною частиною оперативного планування Росії цього літо.

Російські війська створюють резерви оперативного та стратегічного рівня для підтримки своїх очікуваних літніх наступальних зусиль, але, ймовірно, роблять це, ґрунтуючись на припущенні, що навіть погано навчені та погано оснащені російські війська зможуть наступати проти українських сил, які не мають необхідних коштів, артилерійських та зенітних боєприпасів.

Україна також вирішує свої власні кадрові проблеми та, ймовірно, продовжить проводити ротацію для відпочинку та поповнення підрозділів, хоча для того, щоб ці зусилля дали великомасштабний ефект, потрібен час.

Українські офіційні особи раніше заявляли, що російські сили, швидше за все, продовжать проводити цього літа наступальні операції, спрямовані на захоплення решти Донецької та Луганської областей, але також можуть розпочати наступальну операцію із захоплення Харкова.

Українські сили з покращеним матеріально-технічним забезпеченням та особовим складом, які, ймовірно, утримуватимуть лінію фронту у червні 2024 року, підірвуть цю оперативну мету одночасних російських наступальних операцій на ширшому фронті.

Російському військовому командуванню, ймовірно, доведеться задуматися про те, чи здійснені намічені райони та цілі його літніх наступальних зусиль і чи достатні нинішні засоби концентрації та підготовки російських сил для проведення запланованих наступальних операцій з урахуванням очікуваного відновлення заходів безпеки США. допомога Україні.