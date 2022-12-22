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Україна очікує від США кроків, які забезпечать нашу перемогу у 2023 році, - Порошенко

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Четвер 22 грудня 2022 17:54
Україна очікує від США кроків, які забезпечать нашу перемогу у 2023 році, - Порошенко Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Сергей Новиков

Пʼятий президент Петро Порошенко заявив, що Україна очікує від США та інших західних союзників окрім комплексів Patriot винищувачі F-16, далекобійну високоточну артилерію і ракети, а також запрошення в НАТО у наступному році.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Порошенка в ефірі LCI.

"Ми вдячні за глобальне лідерство США, іншим країнам-членам НАТО. Сьогодні треба говорити про наступні кроки, які забезпечать нашу перемогу у 2023 році. Які ці кроки можуть бути? Це не просто отримання Patriot. Це не просто збільшення фінансової підтримки. Є декілька речей, які Україна сьогодні чекає найбільше. Нам потрібні військові літаки включно з F-16 для припинення домінування російської федерації в повітрі. Нам потрібні далекобійні і високоточні артилерія та ракети - для того, щоб ми знищили систему логістики й командні пункти РФ на відстанях, що перевищують 40-50 км. Сьогодні це принципово важливо для нашої перемоги", - наголосив Порошенко.

За його словами, Україна заплатила дуже високу ціну за можливість бути членом НАТО. І сьогодні НАТО зацікавлене в Україні аж ніяк не менше, ніж Україна зацікавлена в НАТО.

"Отже, авіація з повітряною обороною, далекобійна високоточна артилерія і ракети, а також членство в НАТО. Це те, що Україна і українці чекають від цього візиту", - резюмував він.

Нагадаємо, 21 грудня США офіційно оголосили про передачу Україні систем ППО Patriot у рамках чергового пакету військової допомоги.

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