Україна очікує від Польщі кроків по скасуванню обмежень для фермерів, - Шмигаль

"Сьогодні з паном прем’єр-міністром ми також обговорили багато питань двосторонньої співпраці. Важливо, що ця співпраця є і має бути взаємовигідною. Це і питання безперешкодного руху товарів через наші кордони. Вважаємо, що на сьогодні питання вирішено, кордон розблоковано, а спільна робота дає результат", - заявив він.

За словами українського премʼєра, Україна пообіцяла докласти максимум зусиль, щоб не нашкодити та підтримати польських фермерів і перевізників.

"Ми також очікуємо, що і Польща зробить кроки для зняття обмеження для українських фермерів і виробників", - заявив він.

Шмигаль додав, що Україна запропонувала механізм верифікації експорту агропродукції відповідно до рішення Єврокомісії.

"Цей механізм уже ефективно працює з Румунією і Болгарією, і ми пропонуємо його використовувати в наших взаємовигідних відносинах", - заявив він.

Шмигаль також заявив, що Україна закликала Єврокомісію продовжити заходи з лібералізації торгівлі для України, а також лібералізації перевезень.

"Зі свого боку ми маємо в парламенті законопроект, який приводить у відповідність до європейських директив наші логістичні й транспортні норми і зобов’язання", - додав він.

Блокада українського кордону

6 листопада 2023 року польські перевізники розпочали страйки на кордоні з Україною. Протестувальники вимагали повернути систему пропусків для українських перевізників.

Вже 16 січня польський уряд підписав угоду з перевізниками, щоб розблокувати кордон з Україною. В рамках угоди сторони домовилися призупинити протести на під'їздах до трьох пунктів пропуску на кордоні до 1 березня 2024 року.

Більш детально про тимчасове припинення блокади можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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