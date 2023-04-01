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Україна очікує від ООН ухвалення резолюції щодо покарання Росії за злочин агресії

Фото: Україна очікує від ООН ухвалення резолюції щодо покарання Росії (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 1 квітня, керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна очікує від Генеральної асамблеї ООН ухвалення резолюції, щодо покарання Росії за злочин агресії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Єрмак заявив, що Україна вважає вкрай важливим створення Міжнародного спеціального трибуналу для керівництва Росії. Він також повідомив, що станом на кінець березня в Україні зафіксовано 90 тисяч воєнних злочинів з боку росіян.

"Воєнні злочини Росії настільки нахабні й очевидні, що Міжнародний кримінальний суд нещодавно видав ордер на арешт глави Росії Володимира Путіна. Перш за все, головним та первинним злочином, вчиненим російським диктатором, є саме акт агресії", – наголосив керівник ОП.

Проте Єрмак зауважив, що в агресії проти України винен не лише Путін. Він зазначив, що десятки людей з його оточення брали участь у її організації.

"Усі ці люди мають отримати по заслугах. Для цього має бути створений спеціальний трибунал, який судитиме і каратиме їх", - пояснив Єрмак.

Керівник ОП наголосив, що Україна очікує від Генасамблеї ООН ухвалення резолюції, яка закликає покарати Росію за злочин агресії.

"Від імені моїх співвітчизників, які страждають, я закликаю всіх вас підтримати цю резолюцію. І прошу вас зробити все можливе, щоб притягнути державу-терориста до відповідальності за скоєні нею злочини", - заявив він.

Нагадаємо, днями США підтримали створення "гібридного спецтрибуналу" для Росії.

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