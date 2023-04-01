Украина ожидает от ООН принятия резолюции о наказании России за преступление агрессии

Ермак заявил, что Украина считает очень важным создание Международного специального трибунала для руководства России. Он также сообщил, что на конец марта в Украине зафиксировано 90 тысяч военных преступлений со стороны россиян.

"Военные преступления России настолько наглы и очевидны, что Международный уголовный суд недавно выдал ордер на арест главы России Владимира Путина. Прежде всего, главным и первичным преступлением, совершенном российским диктатором, является именно акт агрессии", - подчеркнул руководитель ОП.

Однако Ермак отметил, что в агрессии против Украины виноват не только Путин. Он отметил, что десятки людей из его окружения участвовали в организации.

"Все эти люди должны получить по заслугам. Для этого должен быть создан специальный трибунал, который будет судить и наказывать их", - пояснил Ермак.

Руководитель ОП подчеркнул, что Украина ожидает от Генассамблеи ООН принятия резолюции, призывающей наказать Россию за преступление агрессии.

"От имени моих страдающих соотечественников я призываю всех вас поддержать эту резолюцию. И прошу вас сделать все возможное, чтобы привлечь государство-террориста к ответственности за совершенные им преступления", - заявил он.

Напомним, на днях США поддержали создание "гибридного спецтрибунала" для России.

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