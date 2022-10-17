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Україна очікує від Червоного Хреста тиску на Росію для допуску до полонених, - Єрмак

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Понеділок 17 жовтня 2022 21:12
Україна очікує від Червоного Хреста тиску на Росію для допуску до полонених, - Єрмак Фото: Андрій Єрмак, керівник Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна очікує від Міжнародного комітету Червоного Хреста допомоги у питанні допуску представників нашої країни та організацій до військових у російському полоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

За його словами, зараз необхідно докласти максимальних зусиль для того, щоб отримати допуск місій міжнародних організацій та представників України до наших громадян у полоні РФ.

"Українська сторона очікує активніших дій від Міжнародного комітету Червоного Хреста у питанні тиску на Росію з метою допуску до полонених українців", - наголосив Єрмак.

Він також додав, що Офіс президента та Міністерство закордонних справ уже розпочали роботу для того, щоб долучити до звільнення полонених усі профільні міжнародні організації.

"Ми також запрошуємо взяти в цьому участь омбудсменів країн-партнерів, які готові приєднатися. Нам дуже важливо домогтися можливості знати, в яких умовах знаходяться наші люди, і не припиняти робити все можливе для їхнього повернення", - зазначив керівник ОП.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що представники Червоного Хреста не приїхали на зустріч з українською делегацією, яка мала відбутися на лінії розмежування.

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