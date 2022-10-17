ua ru
Пн, 17 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина ожидает от Красного Креста давления на Россию для допуска к пленным, - Ермак

Новина українською →
Понедельник 17 октября 2022 21:12
Украина ожидает от Красного Креста давления на Россию для допуска к пленным, - Ермак Фото: Андрей Ермак, руководитель Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина ожидает от Международного комитета Красного Креста помощи в вопросе допуска представителей нашей страны и организаций к военным в российском плену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

По его словам, сейчас необходимо приложить максимальные усилия для того, чтобы получить допуск миссий международных организаций и представителей Украины к нашим гражданам в плену у РФ.

"Украинская сторона ожидает более активных действий от Международного комитета Красного Креста в вопросе давления на Россию с целью допуска к пленным украинцам", - подчеркнул Ермак.

Он также добавил, что Офис президента и Министерство иностранных дел уже начали работу для того, чтобы приобщить к освобождению пленных все профильные международные организации.

"Мы также приглашаем принять в этом участие омбудсменов стран-партнеров, готовых присоединиться. Нам очень важно добиться возможности знать, в каких условиях находятся наши люди, и не прекращать делать все возможное для их возвращения", - отметил руководитель ОП.

Напомним, ранее стало известно, что представители Красного Креста не приехали на встречу с украинской делегацией, которая должна была состояться на линии разграничения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Андрей Ермак Офис президента Красный Крест Война России против Украины
NEWS
В чем сложность сбить иранский дрон и какая система ПВО поможет: ответ эксперта
В чем сложность сбить иранский дрон и какая система ПВО поможет: ответ эксперта
DAILY
Бунт против Путина. Когда в России свергнут диктатора и что это изменит для Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Бунт против Путина. Когда в России свергнут диктатора и что это изменит для Украины